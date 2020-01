Walvisopvang mogelijk naar Den Haag: 'Past prima bij ons profiel als stad aan zee'

Gestrande walvissen krijgen mogelijk een opvanglocatie in Den Haag. In de begroting die donderdag door de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) is gepresenteerd, staat dat er dit jaar een onderzoek komt naar de komst van een opvangplek en een studiecentrum voor walvissen. SOS Dolfijn is blij met de Haagse belangstelling.

De mogelijke komst van een walvisopvang- en studiecentrum is vastgelegd in het coalitieakkoord dat VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA afgelopen december sloten. 'Den Haag staat positief tegenover een walvisopvang omdat de stad aan zee ligt en een open zeehaven heeft', legt een woordvoerder van het stadhuis uit. 'Daar zijn we uniek in. Daarom gaan we dit jaar de opties en kansen onderzoeken.'

SOS Dolfijn is landelijk gezien de organisatie die voor de opvang van bijvoorbeeld gestrande bruinvissen zorgt. Sinds twee jaar heeft de organisatie geen vaste locatie voor de opvang van de waterdieren meer, omdat in januari 2017 SOS Dolfijn de locatie in Harderwijk moest verlaten. Sindsdien worden er gesprekken gevoerd met verschillende gemeentes over een opvanglocatie.

Eerste kennismaking

Met Den Haag is al een eerste kennismaking geweest, zegt een woordvoerder van SOS Dolfijn. De organisatie is blij dat de gemeente onderzoek doet naar een locatie binnen de gemeentegrenzen. 'Dat is de bevestiging dat het serieus wordt genomen', zegt een woordvoerder van SOS Dolfijn. 'Komend half jaar moet voor ons duidelijk worden waar we ons kunnen vestigen. We zijn met meerdere gemeenten in gesprek.'

Gemiddeld stranden er ongeveer tien bruinvissen per jaar in Nederland. 'Maar we krijgen ook meldingen voor andere dingen', zegt SOS Dolfijn. 'Vragen over wat je moet doen als een bruinvis in een haven zwemt bijvoorbeeld. Dan geven we advies hoe je daar mee om kan gaan. Of over dieren groter dan een bruinvis.'

Haagse raad is positief

Partijen in de Haagse gemeenteraad zien een walvisopvang wel zitten. 'Een walviscentrum is er nog niet aan de Atlantische kust', zegt GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst. 'Het zou prima passen bij ons profiel als stad aan zee met werkgelegenheid op die zee. Het biedt bovendien mooie kansen om meer te leren over het kwetsbare leven in de zee en hoe we dat kunnen beschermen.'

Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is positief, maar hij plaatst wel een kanttekening. 'Het bieden van hulp aan walvisachtigen in nood die stranden op de Nederlandse kust is een goede zaak', zegt hij. 'Alleen: put your money where your mouth is. Het totale budget voor dierenwelzijn valt namelijk nogal tegen. En aan mooie woorden op papier heeft de walvis natuurlijk niet veel.'

Dierenleed-attractie

'Het zou mooi zijn als er een walvisopvang van SOS Dolfijn in Den Haag komt', reageert Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'Daarbij is het voor ons belangrijk dat het dier centraal staat en dat het geen dierenleed-attractie wordt. Het is de vraag of er in Den Haag een locatie is waar voldoende ruimte is voor een diervriendelijke opvang met voldoende ruimte voor natuurlijk gedrag.'