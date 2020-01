OM eist werkstraf tegen chauffeur die dodelijk ongeluk Diego (14) veroorzaakte

De vrachtwagenchauffeur die in november 2018 was betrokken bij het ongeluk waarbij de 14-jarige Diego om het leven kwam, moet een werkstraf van 240 uur krijgen. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag tegen de 38-jarige Leidenaar geëist. Ook zou de man een rij-ontzegging van een jaar moeten krijgen.

'26 november 2018 is de ergste dag van mijn leven', vertelde de moeder van Diego vrijdag tijdens de rechtszaak over de bewuste dag. 'De politie staat voor de deur. In het ziekenhuis zie ik als eerste zijn kleine handen. Mijn wereld stortte in. Ontroostbaar was ik. Nog nooit heb ik zo veel pijn gevoeld. Ik blijf hopen dat ik mag wakker worden uit deze nachtmerrie. Hij was net begonnen aan de havo. En nu is hij er niet meer.'

Het ongeluk gebeurde op kruising van de Loosduinsekade en de Soestdijksekade. De verdachte sloeg met zijn vrachtwagen rechtsaf de Soestdijksekade op, terwijl Diego op zijn fiets rechtdoor reed. De jongen had geen kans en overleed vrijwel direct aan zijn verwondingen. De dood van Diego zorgde voor grote verslagenheid bij zijn voetbalclub DUNO en het Segbroek College waar hij naar school ging. Hij mocht op de dag van het ongeluk even van school weg om naar de orthodontist in de stad te gaan, maar hij kwam nooit meer terug. Bij het afscheid van de jongen vormden zijn medeleerlingen en teamgenoten met familie en vrienden een indrukwekkende erehaag.

Let Op-bord

De verdachte vertelde vrijdag tijdens de zitting dat hij een container in de straat had gezet en daarna zijn weg had vervolgd. Uit onderzoek blijkt dat de chauffeur met 13 kilometer per uur door de bocht is gegaan. Hoewel er een blauw bord met 'Let Op' staat, ziet de chauffeur Diego over het hoofd. 'Ik rij vaker over het kruispunt, maar deze keer had ik het helaas niet goed in de gaten', vertelt de hevig geëmotioneerde verdachte. 'Ik heb die jongen die dag niet gezien.'

De chauffeur stopt omdat hij denkt dat hij iets is verloren. 'Maar nadat ik uitstapte zag ik wat ik had aangericht', zegt hij met een diepe zucht. Een getuige verklaarde dat hij de chauffeur geëmotioneerd naar het slachtoffer zag rennen. Ik ben direct in huilen uitgebarsten. Uit respect heb ik een jas over hem heen gelegd. Mensen hoeven daar geen foto's van te maken.'

Onbelangrijk gesprek

De verdachte was op het moment van het ongeluk aan het bellen met zijn werk. Volgens de vrachtwagenchauffeur had dit geen invloed op het ongeluk. 'Hij stond op luidspreker en het was een onbelangrijk gesprek. het ging over het werk wat we verder die dag gingen doen.' De Leidenaar benadrukt dat hij gewoon in zijn spiegels heeft gekeken. 'Je checkt alles. Alles. Dat is een soort automatisme. Ergens moet hij zichtbaar zijn geweest. Maar dan was ik waarschijnlijk ergens anders aan het checken.'

De officier van justitie verwijt de verdachte dat hij na het ongeluk nog een stuk doorgereden is. 'Had u dan niets door?', was zijn vraag. De chauffeur is het niet met de officier eens. 'Ik vind niet dat ik ver door ben gereden. Je moet wel gas geven, maar ik reed niet onbezonnen hard.'

Extra opletten

De rechter vraagt zich af of de verdachte niet werd gealarmeerd door het waarschuwingsbord dat op de kruising staat. 'Dacht u niet extra opletten?' De chauffeur ziet dat niet zo. 'Wat is extra opletten? Je let altijd op, maar je moet wel een keer optrekken.'

De advocaat van de nabestaanden vindt dat de chauffeur wel onvoorzichtig is geweest. 'Verdachte reed daar vaker en hij heeft klaarblijkelijk toch niet goed gekeken. En dan blijkt nu ook nog dat hij aan de telefoon was, maakt dat de familie wil dat dit terug te zien is in de strafmaat.'

Verminderde aandacht

Ook de officier van justitie vindt dat de chauffeur aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest. 'Verdachte heeft niet goed gekeken. Een belangrijk punt daarbij is dat hij telefonisch in gesprek is geweest. Dat zorgt voor verminderde aandacht', vat de officier samen. 'Het is zijn beroep. Van hem mag verwacht worden dat hij rekening houdt met de zwakkere verkeersdeelnemers zoals een fietser.' Eerder liet het OM weten dat de spiegels van de vrachtwagen niet goed stonden afgesteld. Dat verwijt trekt de officier nu in, omdat dit niet bewezen kan worden.

Ook de persoonlijke omstandigheden van de chauffeur spelen een rol. Tijdens de zitting blijkt dat de Leidenaar in 2004 ook betrokken is geweest bij een dodelijk ongeval met een fietser. Een van de rechters geeft aan dat het ongeluk anders was en lang geleden, maar dat het wel opvallend is in deze zaak. 'Deze man mag nooit meer de weg op', betoogt de moeder van Diego, 'en nooit meer slachtoffers maken.'

Twee kinderen

De chauffeur durft zelf al niet meer met de vrachtwagen de weg op en heeft een andere baan gekregen bij dezelfde werkgever. De vader van twee kinderen werkt nu in de sloop.

De officier van justitie houdt in zijn eis geen rekening met het vorige ongeluk. 'Dat is 14 jaar geleden. Daar kun je in de straf nu geen rekening mee houden. Ik besef dat een straf nooit helemaal recht gaat doen aan het verlies dat is geleden. Maar ik zie een verdachte die schuldbewust overkomt. Ik vind het goed dat hij niet meer rijdt. Helemaal als je dit al twee keer hebt meegemaakt.' Vandaar dat de officier een werkstraf van 240 uur eist en een rij-ontzegging van twaalf maanden.

Vrijspraak

De advocaat van de chauffeur is van mening dat zijn cliënt niet veel te verwijten valt. 'Uit het dossier blijkt niet dat mijn cliënt roekeloos of onvoorzichtig is geweest. Hij keek niet op zijn telefoon en het is niet verboden om handsfree te bellen. Hij heeft Diego niet gezien, maar dat betekent niet dat hij geen aandacht voor de situatie had.' De advocaat vindt dan ook dat de chauffeur moet worden vrijgesproken.

De verdachte zelf wil vooral benadrukken hoeveel spijt hij van de situatie heeft. In een brief heeft hij ook al contact opgenomen met de nabestaanden van Diego, maar die willen geen contact met de verdachte. 'Mijn cliënt zou zijn leven hebben gegeven als hij daarmee het leven van Diego terug zou krijgen', betoogt de advocaat. Ook in het laatste woord geeft de Leidenaar dit aan. 'Het spijt me echt verschrikkelijk. Als ik het terug kon draaien zou ik dat doen.'