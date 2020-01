Activisten proberen Shell-kantoor binnen te dringen, 33 mensen aangehouden

Klimaatactivisten van de actiegroepen Extinction Rebellion en Shell Must Fall! kwamen aan het begin van de middag naar het Shell-kantoor op de Carel van Bylandtlaan. Zij vinden dat het gas- en olieconcern niet bijdraagt een oplossing voor klimaatverandering.

Het protest was niet aangekondigd, maar doordat de demonstranten al waren gezien in de buurt, was er al politie aanwezig toen de demonstranten probeerden het gebouw te bestormen. Op dat moment greep de politie in. Op beelden is zichtbaar dat agenten hierbij tikken uitdelen met hun wapenstok, en dat de activisten proberen te toegang tot het gebouw te versperren. Hierna zijn er ongeveer dertig mensen aangehouden, meldt de politie. De genoemde reden hiervoor is dat het protest onaangekondigd plaatsvond.

Een woordvoerder van de milieugroep vindt dat de politie agressiever optrad dan bij vorige protestacties. Hij wil de beelden die zijn gemaakt terugkijken om het optreden van de politie goed te beoordelen.

Vrijdagochtend werden er bij een Shell-station aan de Professor B.M. Teldersweg ook sloten gevonden aan benzineslangen, samen met stickers van 'Shell Must Fall!. Een dag eerder werd op de Sportlaan een Shell-station bespoten met groene verf. 'Shell respecteert het recht en de vrijheid om te demonstreren, als dit maar op een veilige manier gebeurt', reageert het olie- en gasconcern op de demonstratie. 'Shell heeft een strategie die het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord steunt. In die zin hebben we dus hetzelfde doel als de activisten. We verschillen alleen van mening over de weg ernaartoe.'