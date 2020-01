Pardew schuldbewust in aanloop naar ADO - Vitesse: 'Ik heb ook fouten gemaakt'

ADO Den Haag speelt zaterdagavond op haar 115e verjaardag in eigen huis tegen Vitesse. De ploeg van trainer Alan Pardew staat op de voorlaatste plaats en is na de 4-0 zeperd van vorige week bij FC Utrecht uit op een goed resultaat.

Eind oktober van het vorig jaar won ADO Den Haag in Arnhem, toen nog onder leiding van Fons Groenendijk, vrij onverwachts met 2-0 van Vitesse. De doelpunten van Summerville en Immers vielen al binnen zes minuten. Daarna werd er niet meer gescoord en kon ADO de derde overwinning van het seizoen bijschrijven. Het werd de laatste overwinning tot aan de winterstop, met als gevolg het vertrek van Fons Groenendijk begin december.

Nu, na twee wedstrijden onder leiding van de nieuw aangestelde trainer Alan Pardew is er veel wanhoop. Er zijn acht spelers bijgekomen, maar het spel tegen RKC en FC Utrecht gaf weinig goede hoop en voor Pardew zelf 'veel stof tot nadenken'. 'Ik vind niet dat we verdedigend gespeeld hebben, soms word je door je tegenstander gedwongen om achteruit te lopen,' vertelt de Engelse oefenmeester vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Vitesse. 'Ik heb weer nieuwe dingen gezien, die ik nog niet had gezien. Ik ga niet alle schuld bij de spelers leggen, want ik heb ook fouten gemaakt.' We zullen tegen Vitesse ook weer veel moeten verdedigen en dat dan vooral goed doen.'

Nieuwe spelers

ADO haalde sinds de winterstop maar liefst acht nieuwe spelers naar de hofstad. Opvallend is de komst van dat grote aantal nieuwe spelers sowieso al, omdat Pardew bij binnenkomst sprak over twee of drie benodigde versterkingen.

En waar werd verwacht dat bij die spelers een creatieve middenvelder en buitenspeler zouden zitten, zijn dat het geen van allen. Pardew spreekt dat echter tegen. Met de komst van de laatste nieuwelingen, Omar Bogle (spits) en Mark Duffy lijkt Duffy het druk te krijgen. 'Duffy is een linksbuiten en een nummer tien.'

Milan van Ewijk

Rechstback Milan van Ewijk vertrekt tijdelijk bij ADO Den Haag. Hij wordt de komende maanden verhuurd aan Cambuur Leeuwarden. Pardew daarover: 'Ik denk dat ik nu een goede groep heb met iedere positie bezet. En ik vind dat jonge spelers moeten spelen, ze moeten ervaring opdoen. Er moeten volgend seizoen bij deze club spelers klaarstaan om op het hoogste niveau te spelen. Ik heb nu genoeg spelers die ervaren zijn, in eerste elftallen hebben gespeeld en samen met de 'legends' van ADO heb ik een goede mix.'

Vermoedelijke opstelling:

Nieuwelingen Omar Bogle (gehuurd van Cardiff City) en Mark Duffy (gehuurd van Sheffield United) zijn nog niet speelgerechtigd. De verwachting is dat Aaron Meijers en Tomas Necid terug zullen keren in de basis.

In het seizoen 2018-2019 won ADO in eigen huis met 1-0 van Vitesse door een doelpunt van Sheraldo Becker. De assist kwam op naam van Nasser El Khayati. Beide spelers vertrokken afgelopen zomer bij ADO Den Haag.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse is zondagmiddag live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 18.00 uur kun je luisteren naar een voorbeschouwing op het duel met daarin ook aandacht voor het 115-jarig jubileum van de club. Vanaf 18.30 u mis je niets van de wedstrijd. Verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering doen het live wedstrijdverslag. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.