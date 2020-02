Aaron Meijers over zijn bijrol bij ADO: 'Maakt me niet uit waar ik speel, als ik maar speel!'

Aaron Meijers was dit seizoen tot aan de winterstop de aanvoerder én de enige speler die geen minuut miste bij ADO Den Haag. Met de komst van trainer Alan Pardew is daar verandering in gekomen. Meijers kon in de afgelopen twee wedstrijden niet rekenen op een basisplaats.

Laurens de Bock is de nieuwe man linksachterin bij ADO Den Haag. De van Leeds United gehuurde Belg krijgt vooralsnog de voorkeur boven Aaron Meijers. Sterker nog: Alan Pardew ziet Aaron Meijers meer als een middenvelder dan als een verdediger. Meijers beaamt dat hij daarover heeft gesproken met de Engelse oefenmeester: 'Daar heb ik over gesproken en dat is een optie. Als hij mij daar wil zien, dan speel ik daar graag. Ik hoop dat ik tegen Vitesse mag spelen. Het maakt me niet uit waar ik speel, als ik maar speel'.

In de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC kwam Meijers na een uur spelen in het veld. Tien minuten voor tijd besliste hij het duel door vanuit een vrije trap de 2-0 winst binnen te schieten. Vorige week, op bezoek bij FC Utrecht, mocht Meijers weer invallen, maar dan wat korter. In de 88ste minuut van de wedstrijd, bij een 4-0 achterstand, kwam Meijers binnen de lijnen. 'Ik had er niet op gerekend, maar als de trainer vraagt of je wil invallen, dan doe je dat gewoon. Je moet er gewoon staan. Maar leuk is anders'.

115-jarig jubileum

ADO speelt zaterdagavond op haar eigen verjaardag tegen Vitesse. Aaron Meijers speelt al sinds 2012 in Den Haag. Zijn hoogtepunt is het behalen van de play-offs in het seizoen 2017-2018. 'De ontvangst hier met alle fans was echt een heel mooi moment. Als je vanaf de snelweg al opgevangen wordt, en als iedereen vrolijk is, dan is dat wel iets dat eruit springt.'

