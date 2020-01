Organisatie Vreugdevuur Scheveningen positief over eerste gesprek met Remkes

De vreugdevuren in Den Haag konden afgelopen jaarwisseling voor het eerst in lange tijd niet door gaan. Na de vonkenregen op nieuwjaarsdag in 2019 weigerde waarnemend burgemeester Remkes de organisaties een vergunning te geven. Deze vergunning was nodig nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een kritisch rapport had geschreven over het optreden van de gemeente rond de vreugdevuren.

Al bij de weigering van de vergunningen gaf Remkes aan dat het de intentie van de gemeente Den Haag was om bij de komende jaarwisseling de vuren weer mogelijk te maken. De organisatie van het vreugdevuur Scheveningen laat vrijdag weten dat het eerste gesprek inmiddels is geweest. 'Het gesprek verliep positief, waarbij de gemeente de komende tijd een stappenplan zal uitwerken voor de vergunningsaanvraag. Het doel van de gemeente en Vreugdevuur Scheveningen is om voor 1 juli de vergunning rond te krijgen, voordat de nieuwe burgemeester aantreedt.'

Ontbrekende eisen

De vergunningsaanvraag voor het afgelopen jaar werd door de gemeente afgewezen omdat de organisatie niet kon voldoen aan de eisen die werden gesteld op het gebied van milieuwetgeving, crowdmanagement en de aansprakelijkheidsverzekering. 'De gemeente zal ons vanaf volgende week in contact brengen met diverse instanties die betrokken zijn bij onze vergunningsaanvraag, zodat we dit jaar hopelijk wel kunnen voldoen aan de ontbrekende eisen.'

