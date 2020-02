Kunstwerken Mondriaan met de bus van Parijs terug naar Den Haag: 'Het blijft toch spannend'

De tentoonstelling van Mondriaan in Parijs was een groot succes, met zelfs een behoorlijk lange rij voor de kassa op de laatste dag van de expositie. Conservator in Parijs Marianne Mathieu is dan ook heel gelukkig met de Hollandse 'Mondrian'. 'Het is geweldig om het zelfportret en het eerste geometrische abstracte schilderij te hebben', vertelt ze terwijl ze langs de werken van de kunstenaar loopt. 'Het is de mooiste tentoonstelling die ik ooit gedaan heb. Ik kende alle schilderijen toen ze hier kwamen, maar toch voelde ik me emotioneel. Het was voor het eerst dat ik mij zo voelde. Toen ik vanmorgen hier alleen in de galerij was, moest ik bijna huilen. Want het is bijna voorbij.'

Het moment dat de Franse conservator afscheid moet nemen van Mondriaans schatten is aangebroken. Voordat de zeventig uitgeleende schilderijen weer terug worden gebracht naar Den Haag, wordt door een professioneel team uitvoerig gecheckt of er geen beschadigingen zijn ontstaan tijdens de tentoonstelling. 'Werk zoals deze waar geen glas voor zit is heel kwetsbaar, want bezoekers kunnen er dicht bij komen', zegt Hanneke Modderkolk van het Kunstmuseum over het werk Devotie. 'Het gaat eigenlijk altijd wel goed, maar toch blijft het spannend. Het is een verantwoordelijkheid.'

Het schilderij Devotie van Mondriaan wordt uitvoerig gecheckt op beschadigingen | Foto: Omroep West

Met de bus terug

Het controleren van alle zeventig schilderijen van Mondriaan is een langdurig proces. 'Als alles is goedgekeurd en er geen veranderingen zijn, dan wordt het schilderij ingepakt', legt Erwin Sutedjo van het Kunstmuseum uit. 'Ook dan moeten we er goed op toezien of alles gebeurt zoals wij het willen. Op een zo'n veilig mogelijke manier en volgens onze standaarden.'

De hele operatie van inspectie en inpakken duurt zo'n vier dagen. Piet Mondriaan, die bij elkaar zo'n twintig jaar leefde en werkte in Parijs, gaat met de bus weer terug naar zijn geboorteland, naar de stad Den Haag, richting het depot van het Kunstmuseum.

Een rijke collectie

En bij de ingang van dat depot staat hoofd tentoonstellingen van het Kunstmuseum Daniël Koep met smart op zijn kunstschatten te wachten. Hij is trots op de uitgebreide collectie van Mondriaan waarover het Kunstmuseum beschikt. 'Wij wisselen onze kunst relatief vaak uit, omdat we het belangrijk vinden om onze collectie te laten zien, omdat we Mondriaan nog bekender willen maken.'

Dat het Haagse museum bepaalde werken van Mondriaan door een uitwisseling niet zelf meer kan laten zien, maakt volgens Koep weinig uit. 'Wat fantastisch is, is dat de collectie van het Kunstmuseum echt heel rijk en groot is. We hebben bijna dertig procent van alle werken van Mondriaan hier. We kunnen dus een hele mooie tentoonstelling naar Parijs sturen en toch zelf nog topstukken hier in de zaal laten zien.'

Grote kunstroof

Toch zijn er ook schilderijen die nooit zullen worden uitgeleend. 'Neem de Victory Boogie Woogie. Die blijft hier sowieso', zegt Koep stellig. 'Je moet ook iets doen voor de bezoekers die voor Mondriaan hier naartoe komen. Dan kun je hier niet een paar kleine schilderijtjes over hebben. Een selectie van Mondriaans belangrijkste stukken blijven hier. Ons eigen publiek is prioriteit.'

Koep is blij dat alle werken weer veilig terug zijn in Den Haag en benadrukt nog maar eens dat bij een kunstuitwisseling heel wat komt kijken. 'Het gaat allemaal om de veiligheid van het kunstwerk, dat moet helemaal gewaarborgd zijn. We hebben daar experts voor en koeriers die de werken begeleiden. Bovendien hebben we mensen die eerder naar de locatie toe gaan om te kijken of alles wel veilig is. Er was bijvoorbeeld ooit, lang geleden, een hele grote kunstroof in Musée Marmottan. Dan kijken we toch extra hoe de veiligheidsomstandigheden daar zijn.'

