I Am Rembrandt, Westdoc over toerisme in Leiden

Still uit de documentaire I Am Rembrandt

De Leidse journalist Yaël Vinckx fietst over de kerstmarkt van 2017 als ze vol in de remmen moet, omdat er een bus stopt en een grote groep toeristen uitstapt. Ze blijkt niet de enige te zijn die vindt dat Leiden wordt overspoeld met toeristen. Om haar heen hoort ze ook steeds meer mensen klagen. Het idee voor de documentaire I Am Rembrandt, die zaterdag op TV West wordt uitgezonden, is geboren.

De titel I Am Rembrandt is volgens Vinckx een dikke vette knipoog naar de beroemd geworden marketingslogan I Amsterdam, die inmiddels op de Amsterdamse schroothoop ligt. Ook is het een verwijzing naar het Rembrandtjaar, waar de gemeente Leiden (maar ook steden als Den Haag en Amsterdam) qua toerisme het hele jaar groot mee uitpakken.

In de documentaire stellen Vinckx en regisseur Alex Bordewijk de vraag of de inwoners van Leiden daar wel op zitten te wachten? Vinckx: 'Ik zeg niet direct nee. Ik ben niet van de partij die zegt: de stad is van ons, er kan niemand meer bij, hij is vol en we halen de slotbrug op. Maar ik ben ook niet van de partij die zegt: er kan nog heel veel meer bij, laat het maar ongebreideld en ongestuurd komen.'

Van wie is de stad?

Met de documentaire wil Vinckx dan ook een signaal afgeven: 'Wat ik graag wil, is een discussie losmaken. Wat willen we met de stad? Van wie is die stad? En als we daar een antwoord op hebben: hoe kunnen we daar komen? Wat hebben we nodig aan plannen en maatregelen om dat te bereiken? Kunnen we het sturen, kunnen we het deels controleren?'

I Am Rembrandt is zaterdag 1 februari vanaf 17.00 uur te zien op TV West.