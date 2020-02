Rinus (83) won in 2003 het Haags Songfestival: 'Dat had ik nooit gedacht'

De 83-jarige Rinus Koevoets was de vorige winnaar van het Haags Songfestival, dat in 2003 voor het laatst werd gehouden. Met zijn lied ' 't Mooiste Dialect' sleepte hij de winst binnen: 'Ik had nooit gedacht dat ik zou winnen.' In mei wordt het Haags Songfestival onder andere door Sjaak Bral nieuw leven in geblazen.

Een professionele zanger is hij niet. 'Ik heb jarenlang gedrumd in een orkest. En ben toen op het keyboard gaan spelen in verzorgingstehuizen. Ik zit dus wel al mijn hele leven in de muziek. Maar liedjesschrijver, dat ben ik niet', vertelt Rinus.

Toch werd hij met zijn nummer ' 't Mooiste Dialect' de winnaar van het Haags Songfestival in 2003. 'Ik zag in de krant dat ze nog deelnemers zochten voor het stadsdeel Loosduinen. Toevallig had ik dit nummer al gemaakt. Dus ik heb hem ingestuurd en toen mocht ik meedoen, niet wetende waar het toe zou leiden.'

Wedstrijd

In verschillende stadsdelen werden, net zoals nu, voorrondes gehouden. De winnaars daarvan gingen naar de finale, die nu in poppodium Het Paard wordt gehouden. 'In 2003 was ik al 67. Ik vond het erg leuk om te doen, maar toen ik won vond ik het daarna ook wel weer genoeg geweest.'

Rinus werd uitgenodigd om in steden als Utrecht en Rotterdam op te treden. 'Maar ik vond het leuk om thuis, in Den Haag, te zingen. Meer hoefde voor mij niet.' En gaat hij nu weer meedoen aan het Songfestival? 'Niet als deelnemer, maar ik ben wel gevraagd om op een andere manier bij de organisatie betrokken te zijn...'.

Dialect

'Het allermooiste dialect, ja dat is het Haags dialect natuurlijk', lacht Rinus. 'Dus moest ik er wel een lied over schrijven.' Toch merkt hij dat het steeds minder vanzelfsprekend wordt dat mensen echt Haags praten.

'Voor mij ook hoor, ik moet ook nadenken als ik plat Haags wil praten. Het gaat steeds minder worden. Kijk Brabant en Friesland, dat ken je wel. Maar de Randstad wordt een grote brij. En dat is jammer.'

Inschrijven

Mensen die aan de 2020 editie van het Haags Songfestival mee willen doen, kunnen zich tot 15 maart inschrijven. En daar hoef je helemaal geen professionele artiest voor te zijn, zegt Rinus. 'Mij is het ook gelukt. En het is hartstikke leuk om te doen.'

Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@haagssongfestival.nl. Er zijn wel een aantal eisen waar je als deelnemer aan moet voldoen. Zo moet je in Den Haag wonen, moet je grotendeels in het Nederlands zingen en moet het geschreven nummer over de stad gaan.

