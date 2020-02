Liedjes zingen over het water: op 14 februari moeten ze het theater in

De deelnemers volgen onder leiding van Rick Schoonbeek, dirigent van Kwekers in de Kunst, en Rene Spierings van de Haagse slagwerkgroep Percossa, drie workshops. Aan het eind moeten ze klaar zijn voor de voorstelling.

Het thema van de voorstelling is de zee. De deelnemers mochten zelf liedjes aandragen en daar zijn negen songs uitgekozen. Zeemansliederen en ballades over het leven op en het leven van de zee. Over de zeevaart en visserij, over stormen en het noodlot. Van Portugal tot Zuid-Afrika en van Bali tot Chili.

Zingen verbindt

Een van de deelnemers is Coby, misschien ken je haar nog wel van de Haagse breiende tweeling. 'Mijn zus is er niet bij want die houdt meer van breien dan van zingen.' Ze trekt een zurig gezicht: 'Ik dacht dat ik zeemansliedjes kwam zingen, ik snap niets van die ritmes.' Dan lacht ze: 'Wat is dat nou tjakka tjakka boem… Ik hoop dat we zo ook nog lekker gaan zingen.'

Martin Caspers heeft een hele andere mening. 'Zingen verbindt, ik raad het iedereen aan om te doen. Dit is weer eens iets heel anders dan het gewone koorwerk, je moet heel erg op elkaar letten om het uitgelijnd te krijgen. Ik werk in Leiden met een zeemanskoor dus dat is mijn connectie met het thema van Kwekers in de Kunst. We hebben meer dan 140 nummers op ons repertoire staan en het leek me leuk om hier inspiratie op te doen. Hier doen we liedjes uit veel andere culturen dus dat is heel leuk om daar weer nieuwe dingen van op te pikken', aldus Caspers.