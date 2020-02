Jarig Quick Boys krijgt Koninklijke Erepenning: 'Een cadeau voor alle vrijwilligers van de club'

Tijdens de jubileumreceptie van voetbalclub Quick Boys heeft voorzitter Bart van Kruistum uit handen van burgemeester Cornelis Visser de Koninklijke Erepenning ontvangen. De erepenning is de hoogste onderscheiding voor verenigingen. Quick Boys viert dit weekend het eeuwfeest omdat de club op 1 februari 1920 het levenslicht zag. Volgens Van Kruistum is de onderscheiding een cadeautje aan alle vrijwilligers en leden van de club die zich de afgelopen honderd jaar hebben ingezet waardoor Quick Boys heeft kunnen overleven.

Van Kruistum vertelt daarnaast dat de erepenning laat zien dat Quick Boys goed betrokken is bij de lokale samenleving. 'Dat laten wij zien door niet alleen het eerste team alle egards te geven, maar de hele vereniging.'

'We wisten dat de burgemeester met iets zou komen', vervolgt Van Kruistum. 'Maar deze penning is echt een verrassing. Ik was sprakeloos. Dit is zo'n fantastisch nieuws voor onze vrijwilligers en leden die bijna elke dag in touw zijn om die club van 2.500 leden in goed vaarwater te houden.'

Huis gewonnen

Vrijdagavond was er een jubileumloterij waarbij een vakantiehuis te winnen was. Die prijs ging uiteindelijk naar drie vrijwilligers van de club. Een van die mannen is Leon Scheepmaker die met zijn broer en een compagnon meedeed aan de loting. 'We kopen de loten om de club te ondersteunen. Je weet dat er een deel naar de goede doelen gaat. Ook dat een deel naar de jubileumcommissie gaat. Dan koop je een lootje extra. Alles voor de club. We hadden vijftien loten gekocht.'

Het gewonnen huis staat vlak bij Hardenberg, weet Scheepmaker. 'Er werd aan mij al gevraagd of ik het huisje wilde verhuren als we tegen HHC Hardenberg moeten spelen. Dat komt wel goed denk ik.'

Oude dag

'We gaan nu kijken of het huisje wat oplevert', vertelt de winnaar vervolgens. 'Ik denk dat we het eerst een jaartje gaan verhuren, kijken hoe dat gaat. Het is leuk voor de oude dag.'

