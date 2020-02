Magan en Van der Moot verpesten met Rijnsburgse treffers feestvreugde bij Quick Boys

Anthony van Dongen van Rijnsburgse Boys in duel Kevin Gomez Nieto van Quick Boys | Foto: Orange Pictures

Noordwijk lijdt gevoelige nederlaag: 'Zuur, want we voetbalden goed'

'Slecht' Rijnsburgse Boys is Quick Boys tóch de baas: 'Beneden ons niveau'

Rijnsburgse Boys heeft op Nieuw Zuid de derby tegen Quick Boys met 0-2 gewonnen. De thuisploeg vierde het honderdjarig jubileum, maar de spelers konden de feestvreugde geen kracht bijzetten. Door een schitterend doelpunt van Marc Magan en een treffer van Dani van der Moot wonnen 'de Uien' van hun gemeentegenoot. Noordwijk heeft in eigen huis een gevoelige nederlaag geleden. Tegen directe concurrent Spakenburg werd met 3-0 verloren. Ook Scheveningen ging onderuit in de strijd tegen degradatie. In Veenendaal won thuisploeg GVVV met 4-0.

Lange tijd was er rondom het veld meer te beleven dan op het veld. De pretband speelde een deuntje tijdens de wedstrijd, er werd een erepenning uitgereikt bij de receptie voorafgaand aan het duel en tijdens de opkomst van de 22 spelers werd er massaal vuurwerk afgestoken. Op het veld waren amper kansen te noteren. Het noopte verslaggever Willem van Zuilen te zeggen dat 'kampioenswedstrijden en derby's altijd slechte wedstrijden zijn.'

Met speldenprikjes van Tommy Bekooij en Sabir Achefay was de jubilerende thuisploeg soms gevaarlijk. Tot grote kansen kwam het echter niet. Ook Rijnsburg kon niet echt een vuist maken. Bert Koomen, Dani van der Moot en Jeffrey Jongeneelen probeerden het wel, maar hun schoten waren een eenvoudige prooi voor doelman Paul van der Helm.

Venijn zat in de staart

In de 85ste minuut vond het hoogtepunt van de wedstrijd plaats. Marc Magan haalde van een meter of twintig vrijstaand uit en zag dat de bal de kruising in vloog. Terwijl de spelers juichte, werd het onrustig bij de supporters langs het veld. De suppoosten van beide clubs wisten de aanhang rustig te krijgen en na twee minuten kon de wedstrijd doorgaan.

In blessuretijd maakte Dani van der Mooi er ook nog 2-0 van. Furhgill Zeldenrust ontsnapte aan buitenspel en bediende de aanvaller panklaar. Van der Moot schoot vervolgens de bal strak in het doel. Om verder escalatie te voorkomen floot scheidsrechter Sander de Brito Roque af en kon Rijnsburgse Boys een overwinning vieren op vijandelijk terrein.

Noordwijk vergeet te scoren

Noordwijk creëerde genoeg kansen in eigen huis. De kustbewoners misten echter scherpte voor het vijandelijke doel. In het laatste half uur had bijvoorbeeld Emiel Wendt twee mogelijkheden om te scoren. Ook uit de vele corners kon de Noordwijkse luchtmacht geen doel treffen.

Spakenburg was effectiever met de kansen en scoorde drie keer op de Duinwetering. Na een kwartier voetballen legde Jordi Bitter de 0-1 in het net. Die stand stond meer dan een uur op het scorebord. In de slotfase schoten Majid Gheddari en Kevin Sterling nog raak voor de 'blauwen'.

Scheveningen krijgt draai om de oren

Scheveningen blijft vijftiende in de tweede divisie. Tijdens de rust stond het tijdens de wedstrijd tussen de Schollekoppen en GVVV nog 0-0. Die brilstand vertelde ook het verhaal van de eerste helft. Er gebeurde weinig het eerste bedrijf in Veenendaal.

De tweede helft nam GVVV afstand. Zo scoorde Robin Mulder drie minuten na de thee de 1-0. Na een uur spelen verdubbelde Philip Ties de score en leek voor de thuisploeg de buit binnen. Wederom Ties en Jesse van Nieuwkerk bepaalden de eindstand op 4-0.

Katwijk geeft voorsprong weg

Katwijk had zaterdagavond op gelijke hoogte kunnen komen met koploper HHC Hardenberg, maar de ploeg van Jan Zoutman gaf op bezoek bij De Treffers een 2-0 voorsprong weg. De oranjehemden blijven daardoor op de tweede plaats staan. Wel is Katwijk een puntje ingelopen op HHC, dat zaterdag verloor van Kozakken Boys.

Robbert Susan en Joey Jongman waren tien minuten voor de rust trefzeker. De Treffers kwam in de tweede helft sterk uit de kleedkamer en maakte vrijwel direct na rust de aansluitingstreffer. In de zeventigste minuut viel ook nog de gelijkmaker.

Scoreverloop Noordwijk - Spakenburg: 0-3 (0-1)

0-1 Bitter

0-2 Ghaddari

0-3 Sterling

Scoreverloop GVVV - Scheveningen: 4-0 (0-0)

1-0 Mulder

2-0 Ties

3-0 Ties

4-0 Van Nieuwkerk

Scoreverloop Quick Boys - Rijnsburgse Boys: 2-0 (0-0)

1-0 Magan

2-0 Van der Moot

Scoreverloop De Treffers - Katwijk: 2-2 (0-2)