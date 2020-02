Necid vergeet slingers op te hangen tijdens verjaardagsfeestje ADO Den Haag

De hele dag stond in het teken van 115 jaar ADO Den Haag. Zo waren er festiviteiten in en om het stadion en waren er vlak voor de aftrap een paar schitterende spandoeken van de supporters te zien. Ook speelde de Haagse club in speciale tenues. Een replica waarin ADO in 1986 ongeslagen kampioen van de eerste divisie werd.

Spandoek voorafgaand aan ADO - Vitesse | Foto: Omroep West

Opvallend in de basiself was de plek voor Aaron Meijers. De aanvoerder mocht in een heuse 4-4-2 starten als middenvelder. In de aanval begonnen Tomas Necid en Crysencio Summerville. Zij moesten voor de doelpunten zorgen op het Haagse feestje.

Wippertje

In het eerste kwartier was er weinig te beleven in het stadion. Beide teams tastten af en echt kansen waren er niet te zien. Vitesse-aanvaller Brian Linssen was met een wippertje na een pirouette vlakbij een doelpunt, maar zag zijn poging overgaan.

Na een half uur begon het duel wat meer te leven. Eerst was er een knal van Vitesse-middenvelder Riechedly Bazoer. Hij schoot de bal op de paal. Doelman Luuk Koopmans was kansloos geweest op het schot. Ook ADO mocht een grote kans noteren. Na slecht uitverdedigen van Vitesse-keeper Remco Pasveer kwam de bal voor de voeten van Necid. Hij zag echter dat Pasveer zijn fout herstelde. Na 45 minuten stond de brilstand op het scorebord.

Necid mist grote kansen

ADO kwam sterk uit de kleedkamer. De mannen van Alan Pardew zetten meteen druk op Vitesse. Dit resulteerde in wat kleine kansjes en een overtreding van Vitesse op John Goossens. ADO kreeg daardoor een strafschop. Necid nam het buitenkansje maar zag Pasveer redding brengen. Ook de rebound werd door de sluitpost gepakt.

Het was sowieso niet de avond van Necid. Nadat Immers uithaalde, bracht Pasveer weer redding. De bal kwam na die redding voor de voeten van Necid en voor een vrijwel leeg doel, schoot de Tsjech de bal op de keeper van de Gelderlanders.

Afgekeurd doelpunt

De spits werd uiteindelijk vervangen door Michiel Kramer. De boomlange aanvaller stond koud in het veld toen hij doel trof. Zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het doelpunt zou de beloning zijn voor het prima spelende ADO de tweede helft. Tien minuten voor tijd was Kramer wederom dicht bij een doelpunt. De goed spelende Meijers bereikte de goaltjesdief. Een Vitesse-been zorgde ervoor dat de 0-0 stand op het scorebord bleef staan.

In de slotminuten raakten beide teams vermoeid en was er niet veel meer te beleven. Door het gelijkspel blijft ADO zeventiende in de eredivisie. Nummer zestien PEC Zwolle heeft een punt meer, maar een wedstrijd minder gespeeld.

Scoreverloop ADO Den Haag - Vitesse: 0-0

Opstelling ADO Den Haag; Koopmans, Malone, Stubbs, Pinas, De Bock, Bakker, Immers ('88 Van Buuren), Meijers, Goossens, Necid ('68 Kramer), Summerville

Opstelling Vitesse: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark, Bero, Bazoer, Foor ('75 Tronstad), Tannane, Buitink ('60 Dikho), Linssen ('86 Grot)

Gele kaart: Goossens, De Bock (ADO Den Haag) Foor, Doekhi, Linssen, Tannane (Vitesse)

Scheidsrechter: Kooij

