Alan Pardew optimistisch over toekomst: 'Dit was meer zoals ik ADO wil zien spelen'

In vergelijking met de overwinning op RKC Waalwijk (2-0) en de nederlaag bij FC Utrecht (4-0), constateert de coach: 'Het was weer een stapje beter dan onze eerste wedstrijd. En al helemaal dan wat we afgelopen vrijdag lieten zien, toen hebben we onszelf geen recht gedaan. Vandaag kunnen onze fans met hoop in hun hart naar huis gaan voor de rest van het seizoen.'

'Dit was meer zoals ik ADO zou willen zien spelen. Een hoog tempo, het de tegenstander moeilijk gemaakt, veel kansen gecreëerd', somt Pardew op. 'Op een andere dag zouden we dit duel hebben gewonnen. Maar vandaag zat het er helaas niet in.'

Creativiteit verbeteren

Als belangrijkste verbeterpunt noemt hij het onderdeel creativiteit. 'Dat moeten we verbeteren. De twee nieuwe jongens die we deze week hebben gehaald (aanvaller Omar Bogle en middenvelder Mark Duffy, red.) gaan daarbij helpen. Maar mijn spelers hebben me vandaag alles gegeven. Ik had niet meer van ze kunnen vragen.'

Een zege zou de 115de verjaardag van ADO nog wat meer glans hebben gegeven, erkent huidig clubicoon Lex Immers. 'Dit resultaat past eigenlijk niet bij deze dag. Het was leuk geweest als we een wedstrijd als vandaag hadden gewonnen. Ik denk ook dat we verdiend hadden om te winnen', meent de middenvelder.

'Biertje voor het herstel'

Desondanks heeft Immers, die voorafgaand aan de confrontatie met Vitesse zijn beeltenis terugzag op een fraai spandoek in het Cars Jeans Stadion ('echt fantastisch, dat gaf me wel een kippenvelmomentje'), zich na de wedstrijd wel in het feestgedruis gestort. 'Ik mag wel een biertje drinken, toch?' Grappend: 'Is ook nog eens goed voor het herstel, schijnt...'

Feestelijk spandoek met ADO-iconen Aad Mansveld, Lex Schoenmaker, Lex Immers en Tom Beugelsdijk | Foto: Soccrates Images

