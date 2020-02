Wijkbewoners dagen de gemeente uit: 'Wij kunnen dit beter'

En dat denken de wijkbewoners zeker. Ze gaan het groen in het Sophiapark en het Spaarwaterveld opfrissen. Verder nemen ze ook het beheer over van de Haagse Hopjes in de buurt. Haagse Hopjes zijn plekken waar kinderen sport- en spelmaterialen kunnen lenen. Ze zijn in vrijwel ieder stadsdeel van de gemeente Den Haag te vinden. 'Daar kon je eerst heel oubollig speelgoed huren', vertelt een buurtbewoner. 'Nu is het veel groter aangepakt.'

Wijkberaad Bezuidenhout ging al eerder in gesprek met de gemeente en kreeg toen rond de 600.000 euro. De wijkbewoners zetten hun schouders eronder en zijn het terrein gaan opknappen. ‘Uiteraard hebben we de kinderen daar eerst bij betrokken', zegt Jacob Snijders voorzitter van wijkberaad Bezuidenhout. In de loop der jaren is het geworden wat het nu is, een bloeiende plek waar heel veel activiteiten plaatsvinden.

De buurt voelt zich thuis

Nu mag het Wijkberaad Bezuidenhout als eerste wijk alle verantwoordelijkheid overnemen. Ze hebben een contract voor drie jaar en ontvangen 56 duizend euro per jaar van de gemeente om zelf het Haagse Hopje te runnen en het groenbeheer te doen. Er zijn inmiddels twaalf vrijwilligers die zeven dagen per week Spaanwaterveld open houden. In de ‘Bezuidenhut’ kunnen buurtbewoners kleine (kinder) feestjes organiseren. De ‘hut’ zoals het onderkomen nu wordt genoemd is zonder geld van de gemeente neergezet.

Door de inzet van het wijkberaad en door sponsoren en andere particuliere geldschieters is de hut nu eigendom van het Wijkberaad. Robert Boer is een van de twaalf vrijwilligers. 'De Right to Challenge betekent voor mij: heel veel kinderen lekker te laten spelen met een breed assortiment aan speelgoed. Spaanwaterveld is een plek geworden waar de buurt zich thuis voelt', aldus Boer.