Jongste burgemeester van Nederland gaat in Nieuwkoop geen preek houden

Zelf houdt hij zich daar niet zo mee bezig. 'Leeftijd is ook maar een getal', zegt de man die als 22-jarige ook al in Aalsmeer als het jongste raadslid werd geïnstalleerd. 'Het is wel leuk, maar ik vind het bijzonderder dat ik de eerste Kudelstaarter ben die burgemeester word.'

De geboren Noord-Hollander stapt dan wel over naar een andere provincie, maar hemelsbreed is is het maar een paar kilometer. Toch gaat hij verkassen. 'Ik ken Nieuwkoop als een prachtige gemeente met veel natuur en een prettige, nuchtere kijk. Ik ga mij hier zeker thuis voelen.'

'Gezicht van de strijd tegen Schiphol'

Als wethouder voor het CDA in Aalsmeer heeft Van Duijn zich onder andere beziggehouden met de overlast van Schiphol. De collega’s van NH Nieuws noemden hem 'het gezicht van de strijd tegen het groeiende Schiphol'. 'Aalsmeer ligt direct onder de rook van de Aalsmeerbaan van Schiphol, Nieuwkoop ligt daarachter. Sommige inwoners krijgen meer dan vijfhonderd vliegtuigen over hun dak', vertelde Van Duijn eerder aan NH Nieuws.

'Dat is echt heel erg veel. Als er extra vluchten gaan komen, zullen die voor een belangrijk deel ook nog op de banen rond Aalsmeer gaan komen. Dat kun je de inwoners niet aandoen.' Als burgemeester van Nieuwkoop moet hij daar straks zijn mond over houden. Maar erg vindt hij dat niet. 'Ik heb daar een hele goede wethouder voor', zegt Van Duijn. 'Guus Elkhuizen ken ik als collega-wethouder. Die kan het prima verwoorden.'

Geen preek van de gastpredikant

Van Duijn is niet alleen de jongste burgemeester van Nederland, misschien ook wel de sportiefste. In zijn vrije tijd fluit en voetbalt hij bij FC Aalsmeer. Daar speelt hij in zaterdag 5 dat als bijnaam 'De Trots van Aalsmeer' heeft. 'Zoveel stelt het niet voor', zegt hij zelf. 'Vraag maar aan mijn teamgenoten.’'

's Zondags reserveert Robbert-Jan voor andere zaken zoals het preken als gastpredikant van de Protestantse Kerk Nederland. 'Maar verwacht van mij als burgemeester geen preek hoor', zegt Van Duijn bijna geruststellend. 'Dat laat ik over aan de partijpolitici. Daar ben ik vanaf.'

Robbert-Jan van Duijn te zien op de voorste rij, tweede van links | Foto: FC Aalsmeer

Met de voeten in de klei

Van Duijn zegt dat hij toe was aan een functie 'boven de partijen, los van het politieke gedoe.' Hij zegt dat hij is toegegroeid naar het burgemeesterschap. Als wethouder was Robbert-Jan eerste loco-burgemeester. Toen de vacature Nieuwkoop vrijkwam solliciteerde hij meteen. 'Ik zie er naar uit om hier te komen wonen.'

Toch had hij het als CDA-wethouder in Aalsmeer niet zo op 'beroepspolitici en baantjesjagers', staat op zijn internetpagina van het CDA daar. Hij had meer gevoel bij 'mensen die dicht bij de inwoners staan.' Dat vindt hij ook in Nieuwkoop, zegt hij als we hem spreken, een paar dagen voor zijn installatie. 'Hier staan ze het liefst met de voeten in de klei, en dat heb ik ook. Ik heb er zin in.'

LEES OOK: Het is officieel: Robbert-Jan van Duijn (32) wordt burgemeester van Nieuwkoop