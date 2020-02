Technische snufjes in de gevangenis: 'Horloge waarschuwt als gedetineerde agressief wordt'

Het innovatielab van SSC-I, het shared service center van Dienst Justitiële Inrichtingen, houdt zich bezig met nieuwe uitvindingen in de gevangenis. 'Wij werken constant aan nieuwe ontwikkelingen en technieken', vertelt Mariska Baar, senior applicatiebeheerder, in het Omroep West-programma Bits in de Bajes. 'We ondersteunen Dienst Justitiële Inrichtingen bijvoorbeeld met biometrie. Dat is een verificatiesysteem waarmee we vaststellen dat de gedetineerde die op dat moment vastzit, ook echt degene is die we voor ons hebben.'

Aan de hand van verschillende vingerscans en foto's wordt dit gerealiseerd. 'We nemen zoveel mogelijk vingerafdrukken op, zodat we altijd een match hebben', gaat Baar verder. 'Er is weleens persoonsverwisseling voorgekomen toen we nog geen biometrie hadden. Dat wil je natuurlijk niet. Je wilt dat iemand die een straf krijgt ook degene is die de straf uitzit. Niet zijn tweelingbroer.'

Horloge met huidgeleiding

Een andere innovatie van het SSC-I is het 'quantified self'-horloge. 'Het horloge meet lichaamsfuncties zoals hartslag, huidtemperatuur en huidgeleiding', legt Ernst Eilering uit. 'Huidgeleiding zegt iets over hoe je je voelt. Dus als je je heel erg rustig voelt, dan weet je huid dat, maar als je opgewonden raakt dan weet je huid dat vaak eerder dan dat je dat zelf weet. Dat is in onze wereld best interessant om te weten.'

Eilering denkt dat quantified self in de zorg de komende jaren een behoorlijke vlucht gaat nemen, zoals bij gedetineerden met een agressieprobleem. 'Dan is het handig dat je een apparaat hebt dat je laat weten dat er iets met je gebeurt, dat je mogelijk agressief wordt. Dan kun voor die tijd al actie ondernemen in plaats van achteraf.'

Interessante dingen

In het innovatielab van SSC-I werken verschillende innovatiemanagers die kijken hoe ze nieuwe technologieën in kunnen zetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ondanks dat er heel wat interessante uitvindingen worden gedaan, is SSC-I hard op zoek naar ICT'ers. 'SSC-I is een interessante werkgever met relevant werk binnen de Rijksoverheid voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. We willen graag laten zien dat we met hele boeiende dingen bezig zijn', vertelt innovatiemanager Floor Kloosterman-Dijk. 'We laten graag zien en willen ICT'ers graag laten ervaren wat ons werk binnen het gevangeniswezen inhoudt.'

SSC-I zet onder meer een hackaton in om tot interessante innovaties en oplossingen te komen, het liefst met mensen van buiten de sector. 'Het mooie van zo'n samenwerking is dat je zelf scherp blijft maar ook nieuwe ideeën krijgt. Ze blijven we onszelf vernieuwen', aldus Kloosterman-Dijk