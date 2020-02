Snackbar weer de dupe: na gewapende overval, nu inbraak

De Haagse snackbar De Jong Snacks is in de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede keer in twee maanden de dupe geworden van criminaliteit. Deze keer hadden inbrekers het op de zaak gemunt. In november wist medewerker Edsel nog gewapende overvallers uit de snackbar te jagen.

De snackbar heeft beelden van de inbraak op Facebook gezet. Te zien is hoe twee inbrekers het pand via een raam naast de deur naar binnen sluipen. Beide inbrekers hebben hun capuchon op. Hoe veel de inbrekers precies hebben buitgemaakt is nog onbekend.

'Wij gaan gewoon door', schrijft de snackbar bij de beelden. Afgelopen november kreeg medewerker Edsel een vuurwapen op zich gericht door een overvaller. Edsel verjaagde de overvaller vervolgens door een zoutpot in het gezicht van de overvaller te gooien. Ook deze beelden verschenen online. De snackbar was maandag niet bereikbaar voor een reactie.

Politie: 'Begrip voor delen beelden'

De politie zegt ook op de hoogte te zijn van de bewakingsbeelden die de snackbar op internet heeft gezet. 'Het is niet verboden om dat te doen. Het liefst houden we in het kader van het onderzoek de beelden zelf in de hand. Al staat het de snackbar vrij om dat zo te doen. Daar hebben we wel begrip voor', zegt een politiewoordvoerder.

