Inval in pand Iraanse afscheidingsbeweging in Rijswijk

De Iraanse afscheidingsbeweging zit op de tweede verdieping van het pand. De Ahwazi zijn een minderheid in Iran die daar wordt vervolgd. De beweging heeft in Rijswijk een televisiestudio en die zit volgens verschillende bronnen in het pand.

Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA), vecht voor de afscheiding van het -olierijke- Khoezistan in het zuidwesten van Iran, tegen de Iraakse grens. Zij noemt het gebied Ahwaz. Soms wordt er geweld gebruikt. Een deel van de afscheidingsbeweging heeft onderkomen in Nederland, met als thuisbasis Delft. En onder meer in Rijswijk en Den Haag. Daar werd in 2018 een van de topmannen van de beweging Ahmad Molla Nissi vermoord. Hij werd doodgeschoten voor zijn huis in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. Nederland houdt Iran verantwoordelijk voor de moord en zette daarom vorig jaar twee Iraanse diplomaten uit. Naast de moord op Molla Nissi houdt ons land Iran ook verantwoordelijk voor de moord op de Iranier Ali Motamed in Almere in 2015.. Motamed leefde onder een schuilnaam in Nederland. Zijn echte naam was Mohammad Reza Kolahi Samadi. Hij was in Iran ter dood veroordeeld voor was verantwoordelijk voor de dodelijkste aanslag in Iran ooit. Daarbij vielen in 1981 vielen daarbij 73 doden.

Medewerkers van de andere bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw maken zich zorgen, zeggen ze. Vooral omdat er ook explosievenverkenners van de politie zijn gezien. Er zou vaker onrust zijn geweest in en rond het pand, zeggen ze.

'Niemand aangehouden'

In de hal stonden maandagmiddag politieagenten die mensen verbieden naar de tweede etage te gaan. Er zouden drie Iraniërs op de grond hebben gezeten, zegt de eigenaar van een bedrijf op de begane grond. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt de doorzoeking, maar komt maandag later op de middag pas met meer informatie. De Ahwazi die maandag in het pand waren, zeggen dat er niemand is aangehouden.

