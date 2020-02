Celstraffen geëist tegen Hermelina M. en Frenkie B. vanwege witwassen zes miljoen euro

Onze verslaggever Monica Overdijkink is in de rechtszaal, volg haar tweets onderin dit artikel.

De twee verdachten staan terecht in een zaak met in totaal zeven verdachten. De andere vijf moeten de komende dagen op zitting verschijnen. Ze zouden samen een bende vormen die via de huur van appartementen geld wilde witwassen.

Veel van die appartementen bevonden zich boven winkelcentrum Ypenburg in Den Haag. Op 5 maart vorig jaar werden in 22 appartementen invallen gedaan. Volgens het OM huurde B. drie van die appartementen van 1100 euro per maand per stuk zonder dat hij een inkomen had.

Zes miljoen euro in hoofdbord bed

M. woonde in een van de appartementen. In het hoofdbord van haar bed vond de politie ruim zes miljoen euro. M. zegt dat ze daar niks van wist, maar het OM gelooft dat niet. 'Ze sliep er met haar hoofd tegen aan', zei de officier van justitie maandag.

Hij gelooft ook niet dat ze niet heeft gemerkt dat het geld werd verstopt. 'Dat zou betekenen dat iemand heel netjes de stof eraf haalt, gaten boort, het zaagsel opruimt en de stof weer mooi vastnaait zonder dat je iets merkt.'

Auto's contant afgerekend

M. had ook drie auto's op haar naam staan en een op de naam van haar moeder, die geen rijbewijs heeft. De auto's waren contant afgerekend. In een van de auto's werd tape gevonden dat hetzelfde was als de tape waarmee het geld in het bed was omwikkeld.

Beide verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Volgens het OM heeft B. zich schuldig gemaakt aan 'gewoontewitwassen'. Daarom hoorde hij de hoogste straf tegen zich eisen. 'Meneer heeft zes vrouwen in zijn leven die allemaal auto's op hun naam hebben staan voor hem', zei de officier van justitie.

OM: geld verdiend met cocaïnesmokkel

Het OM gaat ervan uit dat het geld is verdiend met cocaïnesmokkel van Suriname naar Antwerpen voor de Nederlandse markt. Maar dat wordt de verdachten niet ten laste gelegd in deze zaak.