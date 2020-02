Iraniër aangehouden die aanslag zou voorbereiden

Een 40-jarige Iraniër is maandag in Delft aangehouden omdat hij een aanslag in zijn thuisland zou voorbereiden. Dat meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. De man wordt ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

Het onderzoek naar de man is in januari begonnen met informatie van de AIVD. Uit het onderzoek bleek dat de verdachte samen met anderen voorbereidingen trof voor meerdere terroristische aanslagen in Iran, meldt het OM.

De 40-jarige man die nu is opgepakt is ook actief voor de Iraanse afscheidingsbeweging ASMLA. Die beweging heeft een televisiestation in Rijswijk, en daar deed de politie maandag ook onderzoek in de hoop bewijsmateriaal te vinden. De verdachte heeft daar een werkplek. In de woning van de man in Delft nam de politie onder meer telefoons in beslag.

Samenwerking met Denemarken

In het strafrechterlijk onderzoek is samengewerkt met politie en justitie in Denemarken. De ASMLA is ook daar gevestigd. In Denemarken zijn maandag eveneens leden van de organisatie aangehouden.

Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA), vecht voor de afscheiding van het -olierijke- Khoezistan in het zuidwesten van Iran, tegen de Iraakse grens. Zij noemen het gebied Ahwaz. Dat doen ze soms met geweld. Een deel van de afscheidingsbeweging heeft onderkomen in Nederland, met als thuisbasis Delft. En onder meer in Rijswijk en Den Haag. Daar werd in 2018 een van de topmannen van de beweging Ahmad Molla Nissi vermoord. Hij werd doodgeschoten voor zijn huis in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. Nederland houdt Iran verantwoordelijk voor de moord en zette daarom vorig jaar twee Iraanse diplomaten uit. Naast de moord op Molla Nissi houdt ons land Iran ook verantwoordelijk voor de moord op de Iranier Ali Motamed in Almere in 2015.. Motamed leefde onder een schuilnaam in Nederland. Zijn echte naam was Mohammad Reza Kolahi Samadi. Hij was in Iran ter dood veroordeeld voor was verantwoordelijk voor de dodelijkste aanslag in Iran ooit. Daarbij vielen in 1981 vielen daarbij 73 doden.

Het Landelijke Parket zegt dat de ASMLA als organisatie nog niet als 'terroristisch' aangemerkt kan worden. Een woordvoerder laat weten dat het onderzoek hiernaar wordt voortgezet.