Westlandse slager Tessa Moerland wint Vrouw in de Media Award in Zuid-Holland

Slager Tessa Moerland uit Honselersdijk is onderscheiden als Vrouw in de Media voor de provincie Zuid-Holland. Met de prijs willen de organisatoren vrouwelijke experts aanmoedigen om zichtbaarder in de media te zijn. Moerland werd door de stemmers geroemd, omdat ze in 2019 in een traditioneel mannenberoep meerdere internationale prijzen heeft gewonnen.

De 23-jarige Westlandse won in 2019 onder meer het Europees kampioenschap jonge slagers. Hierdoor kwam ze regelmatig in de media. Volgens de stemmers is ze innoverend in het slagersvak. 'Superstoer om als vrouw een Europese vakwedstrijd te winnen in een van oudsher mannenberoep', motiveerde een van de stemmers zijn keuze voor Moerland.

Moerland kreeg de prijs uitgereikt tijdens de uitzending van Studio Haagsche Bluf op Radio West. 'Ik ben hartstikke blij met de prijs', vertelt de Westlandse. 'Ik hoor vaak dat mensen heel weinig over de slagerswereld weten, maar dat ze door mijn optredens in de media je toch een beetje leren kennen.'

Goed verhaal

Volgens de winnares is het belangrijk om met een goed verhaal in de media te komen. 'Zeker voor ons als slagers is dat nodig, omdat vlees toch vaak negatief bekeken wordt. Dus je moet je boodschap goed over weten te brengen.' Dat lukt Moerland erg goed. 'Dat komt ook omdat ik mijn werk zo leuk vindt. Het is heel divers. Je bent met lekker eten bezig, maar ook met klanten. Die combinatie is het mooiste wat er is.'

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. De wedstrijd bestaat ook uit regionale verkiezingen. Voor deze nominaties werd gekeken naar vrouwen die aanwezig zijn in de regionale media, of naar rolmodellen in de landelijke media of vakmedia, die vaker op de radar van de regionale media mogen staan.

Expertise

Janneke van Heugten van Vaker in de Media legt uit waarom de prijs, die al sinds 2008 bestaat, er is. 'Wij vinden dat er meer vrouwen in de media mogen komen. Met de prijs laten we regionale media zien welke kanjers er bij hen in de provincie zijn die ze kunnen vragen om hun expertise. En we laten de vrouwen zien dat het goed is om naar voren te stappen en hun verhaal in de media te doen.'

De Vrouw in de Media Award is een publieksprijs en iedereen mocht in januari stemmen op de genomineerden. In totaal brachten meer dan 90.000 mensen hun stem uit. Moerland kreeg in Zuid-Holland 26 procent van de stemmen, waarmee ze imago-expert Sascha Bertus uit Capelle aan den IJssel aftroefde. Orietta Koster uit Leiden, die strijdt voor de sensorvergoeding voor diabetici, eindige met 14 procent van de stemmen als derde.