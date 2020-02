Nieuwe directeur voor Mauritshuis in Den Haag

Martine Gosselink van het Rijksmuseum in Amsterdam wordt de nieuwe directeur van het Mauritshuis in Den Haag. Op 1 april volgt ze Emilie Gordenker op, die deze week is begonnen als directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam.

De 50-jarige Gosselink was hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum, een functie waarin ze leiding gaf aan de historische programmering van het Rijks en zo haar stempel drukte op de vaste opstelling, het aankoopbeleid, onderzoek naar de herkomst van koloniale collecties, publicaties en evenementen. Zo was ze onder meer verantwoordelijk voor de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog van vorig jaar.

Onder haar leiding zijn onder meer ook voorbereidingen begonnen voor de aankomende tentoonstellingen Slavernij (september 2020) en REVOLUSI! (2021, over de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië/Indonesië). In 1995 studeerde Gosselink in 17e-eeuwse kunstgeschiedenis af bij professor Ernst van de Wetering aan de Universiteit van Amsterdam.

'Grote toegevoegde waarde'

Lokke Moerel, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Mauritshuis, is blij met Gosselink. 'Naast haar schat aan ervaring in de museale sector, zien we grote toegevoegde waarde in haar historische expertise en haar vermogen om kunstwerken in hun historische context te presenteren, waardoor het verhaal van de collectie van het Mauritshuis nog beter over het voetlicht kan worden gebracht. Het museum heeft als doelstelling het heden met het verleden te verbinden en daarmee een bijdrage te leveren aan actuele thema’s en het maatschappelijk debat.'

Voormalig directeur Emilie Gordenker is sinds 1 februari in dienst van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ze was directeur van het Mauritshuis sinds 2008. Onder haar leiding werd de kunsttempel aan de Hofvijver ingrijpend verbouwd.