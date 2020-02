Huurders willen dat Iraans televisiestation vertrekt uit pand waar inval was

Het bedrijfsverzamelgebouw in Rijswijk waar de inval was | Foto: Omroep West

Huurders van het bedrijfsverzamelpand in Rijswijk waar gisteren door politie en justitie een inval werd gedaan bij het Ahwazi-televisiestation, willen dat de Iraniërs vertrekken. Dat laten ze weten in een brief aan verhuurder JOVI BV. De politie doorzocht maandag enkele uren de burelen van het televisiestation in een onderzoek naar een 40-jarige Iraniër die ervan wordt verdacht aanslagen in zijn thuisland te hebben voorbereid.

De huurders laten in correspondentie aan JOVI BV weten de aanwezigheid van de Iraniërs op de tweede verdieping 'een reële bedreiging voor onze veiligheid' te vinden. Maandag hield de politie een 40-jarige man aan die lid zou zijn van de gewapende tak van afscheidingsbeweging AMSLA. Die strijdt voor onafhankelijkheid van een gebied waar de Arabische minderheid in Iran woont. De aangehouden man is de presentator van van het televisiestation dat vanuit Rijswijk uitzendingen maakt voor Iran.

Het zou volgens de andere bedrijven niet de eerste keer zijn dat de aanwezigheid van de televisiezender zorgt voor onrust in de buurt: 'Eerder al waren er rond die huurder onregelmatigheden die tot grote onrust leidden onder onze medewerkers en andere huurders', schrijven ze. De verhuurder laat schriftelijk weten niets te kunnen doen. Er zou geen contact zijn geweest met de politie over de aanhouding van maandag. De doorzoeking zelf zou juridisch gezien niet genoeg zijn om het huurcontract via de rechter te laten ontbinden.

Geen wapens of munitie aangetroffen

Bij de doorzoeking van de kantoren van het televisiestation zijn geen wapens of munitie aangetroffen, zegt officier van justitie Bart den Hartigh. 'Het enige wat we daar in beslag hebben genomen zijn gegevensdragers', aldus de officier. Den Hartigh wil de AMSLA niet bestempelen als een terroristische organisatie. 'Er is een gewapende tak, maar het is te kort door de bocht om de hele organisatie als terroristisch te bestempelen.'

Verhuurder JOVI BV zegt in een reactie niet op de zaak in te willen ingaan.