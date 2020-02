Den Haag wil meer goedkope woningen bouwen in 'betere wijken'

Balster erkent dat de problemen ook in Den Haag spelen. 'Het aantal kwetsbare wijken in Den Haag is groeiend. De problemen nemen daar ook toe. Dat heeft alles te maken met de enorme woningnood die er is. Het tekort aan betaalbare woningen is heel erg groot, waardoor meerdere groepen met problemen bij elkaar wonen. Daar zullen we wat aan moeten doen, vooral door veel beter te mengen en betaalbare woningen toe te voegen aan wijken waar het beter gaat', stelt hij.

Volgens hem is er in het verleden veel werk gemaakt van het bouwen van duurdere woningen in armere wijken; komende jaren moet het ook andersom gebeuren. Het nieuwe college dat in december aantrad heeft daarvoor ook geld gereserveerd.

Onveiliger

Uit het rapport, in opdracht van de koepel van woningbouwcorporaties, blijkt dat mensen in kwetsbare wijken zich steeds onveiliger voelen en dat ze meer overlast ervaren. Sterker nog: veel buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden, als nu niet wordt ingegrepen.

Dat komt omdat steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen in dezelfde wijk komen te wonen. De grote Haagse woningbouwcorporaties herkennen de problemen die in het rapport worden geschetst. Een van de oorzaken is volgens een woordvoerder van Haag Wonen onder meer dat dit een gevolg is van de zogeheten passendheidstoets, die ervoor moet zorgen dat mensen een woning krijgen met een huur die aansluit bij hun inkomen. Dat leidt er in de praktijk toe dat 'steeds meer eenheid in de wijken' ontstaat. Dit omdat er wordt gekeken naar onder meer de samenstelling van het gezin of de inkomsten. 'Die is vaak hetzelfde.'

Problemen

Het rapport schetst dat er veel mensen met problemen in de kwetsbare wijken wonen. Daarbij gaat het onder meer om bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een lichte verstandelijke beperking, met psychiatrische problemen of vluchtelingen. De corporaties proberen wel om te voorkomen dat er veel van die kwetsbare groepen dichtbij elkaar komen wonen. Maar dat blijkt niet altijd makkelijk, zegt een woordvoerder van Haag Wonen. 'Wij weten niet veel van de bagage die mensen meenemen', zegt de woordvoerder. 'Vanwege privacywetgeving mogen we dat ook niet weten. Dus we kunnen er niet bij voorbaat rekening mee houden. Daarnaast heeft iedereen recht om te wonen. Dus als je zelf die keuzes gaat maken kom je in een ethische discussie terecht. Wat wij willen is dat ze goede begeleiding krijgen. Maar er zijn ook mensen die geen hulp willen. Je kunt ze niet verplichten.'

Jacqueline van der Boor, waarnemend directeur Woonservice bij Staedion, ziet in de praktijk wat er dan gebeurt. 'Veel vervuiling, mensen hebben wat minder voor elkaar over, veel mensen met een zorgachtergrond: dus ja, het is wel wat moeilijker geworden in sommige wijken.'

Veel maatregelen

Staedion en Haag Wonen zeggen veel maatregelen te hebben getroffen om het toch leefbaar te houden in de kwetsbare wijken. Zo onderhouden ze veel contacten met andere instellingen en organisaties in de wijken. 'Denk daarbij aan onderwijs, politie, zorginstanties of het Centrum Jeugd en Gezin', zegt een woordvoerder van Staedion. 'Met die organisaties proberen we problemen te voorkomen en op te lossen.'

Ook hebben de woningcorporaties huismeesters of wijkcoördinatoren in dienst. Daarnaast zeggen ze miljoenen uit te geven aan het schoonhouden van hun woningen en complexen en het extra ophalen van afval ophalen om de leefbaarheid te verbeteren.

Nieuwe woningen

Toch gaat het, volgens de koepel van woningbouwverenigingen, de laatste jaren weer minder goed in de kwetsbare wijken. Reden voor Van der Boor van Staedion en wethouder Balster om een pleidooi te houden voor het bouwen van veel nieuwe betaalbare woningen. Volgens de laatste moeten die woningen ‘overal in de stad’ komen. Hij zegt dat daar in het nieuwe collegeakkoord ook geld voor is gereserveerd om dat mogelijk te maken. Verder wil hij blijven investeren in kwetsbare wijken. 'Het verleden heeft laten zien dat die er dan weer bovenop komen. Je moet investeren in stenen, maar ook in bijvoorbeeld het bestrijden van armoede en gezondheidsverschillen.'