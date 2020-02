Invallen in Den Haag en Voorburg voor miljoenenfraude met bier

De FIOD heeft maandag invallen gedaan in onder meer Den Haag en Voorburg in een onderzoek naar fraude met accijns en btw op de inkoop van bier en alcoholvrije dranken. Het vermoeden is dat via schijnconstructies voor miljoenen euro's aan bier en frisdranken is geïmporteerd zonder dat daarover belasting is betaald.

De invallen vonden plaats bij drie bedrijven in Den Haag en Rotterdam en in zes woningen in Den Haag, Voorburg, Vlaardingen en Maassluis. De FIOD heeft niemand aangehouden, maar er is wel beslag gelegd op drie auto's, waaronder een Porsche Cayenne, een vrachtwagen en 40.000 euro contant geld. Ook nam de opsporingsdienst de administratie van de bedrijven mee en diverse gegevensdragers zoals computers. Daarnaast zijn vuurwapens en patronen aangetroffen.

De FIOD vermoedt dat de bedrijven het bier en frisdranken in het buitenland hebben besteld. Voor de levering van de goederen maken de bedrijven gebruik van zogenaamde ploffers. Dit zijn op papier legale bedrijven. Zij kopen de goederen in het buitenland met de verplichting om accijns en andere belastingen te betalen. De bedrijven verdwijnen echter voordat ze deze bedragen hebben betaald. De goederen zijn ondertussen op papier doorverkocht aan een andere handelaar, waar het bier en de frisdrank ook direct aan geleverd wordt. Deze handelaren kunnen het bier op deze manier voor een lagere prijs inkopen dan via de legale weg. Volgens de FIOD is de belastingdienst door deze werkwijze sinds 2016 miljoenen euro's misgelopen.

LEES OOK: Celstraffen en boetes geëist voor belastingfraude