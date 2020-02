Aangehouden Delftse terreurverdachte is beveiligde televisiepresentator

De politie heeft een inval gedaan in het pand van Ahwazi in Rijswijk. | Foto: Omroep West

De Iraniër die maandag in Delft werd aangehouden op verdenking van het voorbereiden van aanslagen in zijn thuisland is de 40-jarige Isa S. De man is de presentator van het televisieprogramma dat in Rijswijk wordt gemaakt. S. wordt naast het beramen van aanslagen in Iran ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

De VPRO-onderzoeksredactie van Argos meldt dat de man eerder zelf doelwit was van spionage door Iran. Sinds oktober vorig jaar werd hij door de Nederlandse overheid extra beveiligd. Aanleiding daarvoor was de moord in Den Haag op de Iraniër Ahmad Mola Nissi en de moord op Mohammad Reza Kolahi Samadi in Almere. De Nederlandse regering zegt te vermoeden dat het Iraanse regime achter deze moorden zit.

Nissi was een van de oprichters van de ASMLA, de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Deze beweging streeft naar een onafhankelijkheid van Ahwaz, dat ook bekend staat als Khuzastan, waar vooral Arabieren wonen. Ahvazi zijn een minderheid en worden onderdrukt door de Iraanse overheid. De ASMLA is een politieke beweging, maar heeft ook een gewapende tak. Die claimde in 1981 de dodelijkste aanslag ooit in Iran te hebben gepleegd. 73 mensen kwamen toen om. De in Almere vermoordde Iraniër was voor deze aanslag ter dood veroordeeld in Iran.

Spionage

In december werd een Iraniër met Zweedse roots in Stockholm veroordeeld voor spionage. De man bespioneerde ook Iraniërs in de Haagse regio, waaronder de nu aangehouden Isa S. Volgens de Zweedse justitie fotografeerde hij nummerplaten en speurde hij naar inloggegevens van servers. Vier Iraniërs uit deze regio hebben een getuigenis afgelegd in dit proces.

Maandagmorgen hield de politie de 40-jarige S. aan in Delft. Bij een doorzoeking van zijn huis werden ‘gegevensdragers’ en telefoons in beslag genomen zegt een woordvoerder. Ook werden de burelen van het TV-station in Rijswijk doorzocht. Officier van justitie Bart den Hartigh zegt dat ook daar enkel gegevensdragers zijn meegenomen: 'er zijn geen explosieven of munitie gevonden’, aldus de officier.

Drie kopstukken

In Denemarken pakte de politie drie kopstukken op van de ASMLA. Zij worden verdacht van spionage voor Saudi-Arabië. In Nederland ontbood minister Blok de Saudische ambassadeur. In het gesprek vertelde hij dat de ‘ongewenste activiteiten waarvan ASMLA in Denenmarken wordt beschuldigd niet acceptabel zijn’. Ook in Denemarken moest de Saudische ambassadeur op het matje komen en kreeg deze dezelfde boodschap.

Argos meldt dat het TV-station in Rijswijk voorlopig is gesloten.