Barney krabbelt terug: zo graag wil hij zijn prijzen ook weer niet kwijt

'Het verhaal is helemaal uit de hand gelopen', legde Van Barneveld uit bij Op1. 'Kijk, ik ben benaderd door mensen van online veilinghuis Catawiki. Die kwamen naar mijn pand. Daar liggen heel veel spullen. Ze wezen op de grote hoeveelheid memorabilia en vroegen of ik wat daarvan zou willen veilen. Ik zei: ja, waarom niet? Ik heb in de loop van de afgelopen 35 jaren zoveel verzameld...'

'Op een gegeven moment loop je door je pand en dan denk je: dit kan wel en dat kan niet', vervolgt de Hagenaar. 'Bekers? Natuurlijk niet. Maar als er iemand komt die veel geld biedt? Ja, ik kan erover nadenken maar in principe niet. Kijk, het hoeft niet echt weg. Maar als er een rijke Arabier is die een bod doet dat ik niet kan weigeren, denk ik er serieus over na.' Het gerucht dat van Barneveld het geld goed zou kunnen gebruiken vanwege de scheiding van zijn vrouw Silvia ontkent hij. 'Totaal niet.'

Bekijk hieronder het gesprek met Barney bij Op1 terug:

Robin van Persie, Rico Verhoeven en Bobbi Eden

Van Barneveld blikte tijdens het programma ook vooruit op zaterdag, als hij met een spetterende avond show in AFAS Live in Amsterdam officieel afscheid neemt van zijn dartsfans. De Hagenaar is sinds zijn vroege uitschakeling op het WK darts half december gestopt als profdarter, maar hij wil van zijn afscheid een feestje maken. 'Er staat een boel op het menu', vertelt de Hagenaar. 'Verschillende voetballers komen, zoals Rafael van der Vaart en Robin van Persie, maar ook tal van andere BN' ers. Rico Verhoeven is erbij, Bobbi Eden... Die gaan allemaal wedstrijden spelen met een bekende dartsspeler. voormalig The Voice-kandidaat Navarone treedt op, Wolter Kroes... Het wordt hartstikke leuk.' We gaan eerst koppelpartijen spelen tegen elkaar, in twee poules van drie. De winnaar van elke poule gaat naar de finale. Het is een stukje entertainment, het heeft niets met officiële wedstrijden te maken.'

Zenuwachtig voor de avond is hij niet. 'Nee, nu niet meer. Ik ben blij en trots dat ik zo'n avond krijg. De beste speler aller tijden - Phil Taylor - ontving de tweede prijs tijdens het WK waarop hij afscheid nam, ging van het podium af en dat was het. Maar ik word dadelijk door een paar duizend mensen uitgezwaaid in AFAS Live! Phil is er zelf ook, samen met Bobby George, Wayne Mardle, Martin Adams en Richie Burnett.'

Raymond van Barneveld in 1984 met zijn eerste prijs: winst van het Rotterdam Open | Foto: Facebook/Raymond.vanBarneveld

Richie Burnett

Burnett is misschien niet de meest aansprekende naam in dit gezelschap, maar hij was in 1995 de tegenstander van Van Barneveld tijdens zijn eerste WK-finale ooit en de Welshman was ook de tegenstander van de Hagenaar in de finale van 1998, die 'Barney' won.

'Die zege veranderde mijn hele leven', blikt Van Barneveld terug. 'Ik kon mijn baan als postbode opzeggen, ik kon mijn droom laten uitkomen en profdarter worden.' Zijn zege leidde in Nederland - waar het darts op dat moment slechts werd gezien als een gezellig kroegspelletje - tot euforische taferelen. Toen hij met het vliegtuig landde op Schiphol, werd hij daar opgewacht door duizenden mensen. 'Dat was bizar.'

Jeugd

In totaal werd 'RvB' vijf keer wereldkampioen. Vier keer bij de bond BDO en een keer bij de bond PDC. Veel jeugd werd door hem geïnspireerd om ook met darts te beginnen. Van Barneveld vindt dat mooi. Volgens hem gebeurt er tegenwoordig veel te weinig voor die jongelui. 'Vroeger, toen ik landelijk toernooien speelde, waren er achttien toernooien per jaar. Dit aantal is inmiddels gereduceerd tot zes. De jongelui kunnen zich maar zes keer meten met elkaar! Hoe leuk zou het niet zijn om een soort jeugdcompetitie te beginnen? We willen daar in Den Haag binnenkort mee starten en dan kijken waar dit toe gaat leiden.'

Een ander plan dat Van Barneveld heeft, is het opzetten van een eigen profteam in de toekomst. 'En daar coach van te worden. Dit kan ik niet alleen, daar heb je ook het bedrijfsleven bij nodig. Maar ik geloof er wel in. Als je op een bepaalde manier kan werken met talentvolle mensen - misschien aangevuld met een paar gevestigde namen - en dan dagelijks met elkaar het trainingscentrum kunt ingaan en werken zoals een voetbalteam, dan wil ik weleens zien waartoe dit gaat leiden.'

LEES OOK: