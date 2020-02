Van helemaal niets tot meer dan 100 euro, zo hoog is de hondenbelasting in jouw gemeente

Heb je een hond en woon je in Rijswijk? Dan heb je geluk, want ook dit jaar hoef je geen hondenbelasting te betalen. Minder geluk hebben hondenbezitters uit Leidschendam-Voorburg. Daar is de jaarlijkse belasting gestegen van 66,60 euro in 2019 naar 101,40 euro in 2020. Gemeenten mogen zelf bepalen of en hoeveel hondenbelasting ze heffen. Benieuwd hoe het in jouw regio geregeld is? Hieronder vind je een overzicht.

In veertien gemeenten in onze regio moeten hondenbezitters belasting betalen. Hoeveel dat is, verschilt per gemeente. In Den Haag moeten hondeneigenaren het diepst in de buidel tasten. Daar betaalt een hondeneigenaar in 2020 voor één hond 124,08 euro per jaar. In Leiderdorp zijn hondenbezitters dit jaar het voordeligst uit. Daar betaal je dit jaar 30,85 euro belasting voor één hond.

Een overzicht van hoog naar laag (voor één hond):

Den Haag: 124,08 euro

Katwijk: 114,48 euro

Leidschendam-Voorburg: 101,40 euro

Oegstgeest: 96,96 euro

Wassenaar: 86,64 euro

Voorschoten: 86,64 euro

Lisse: 85,08 euro

Gouda: 76,70 euro

Pijnacker-Nootdorp: 65,88 euro

Zoetermeer: 64,91 euro

Alphen aan den Rijn: 59,04 euro

Krimpenerwaard: 57,40 euro

Leiderdorp: 30,85 euro

Voor je tweede en derde hond betaal je meer. Zo betaal in je in Den Haag voor twee honden 318,48 euro en voor drie viervoeters 564,96 euro. Daarmee is de gemeente ook de duurste voor eigenaren van meerdere honden. In Zoetermeer bijvoorbeeld kost een tweede hond je totaal 96,92 euro en een derde 129,25 euro.

Stijging Leidschendam-Voorburg

Opvallend genoeg is de hondenbelasting in Leiderdorp dit jaar gehalveerd ten opzichte van 2019. Daar betaalde je vorig jaar nog 60,86 euro voor een eerste hond. Nu ligt dat bedrag op 30,85 euro. Voor een tweede hond betaal je dit jaar 53,85 euro, waar je in 2019 nog 106,22 euro moest neerleggen.

In Leidschendam-Voorburg daarentegen is er sprake van een flinke belastingstijging; van 66,60 euro in 2019 naar 101,40 euro in 2020. Met dat geld worden tekorten op andere plekken aangevuld, vertelt een woordvoerder van de gemeente: 'Alle gemeenten kampen met tekorten, denk aan jeugdzorg. Daarom worden op andere plekken belastingen verhoogd. Wij hebben dit jaar voor de hondenbelasting gekozen, maar ook de rioolheffing is gestegen.'

Hondenbelasting als inkomstenbron

Gemeenten verwachten in 2020 bijna 51 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. Van alle gemeenten begroot Den Haag dit jaar de hoogste opbrengst, ruim 2 miljoen euro. Hondenbelasting is voor gemeenten een bescheiden inkomstenbron: slechts een half procent van alle heffingsopbrengsten komt uit de hondenbelasting.

Steeds meer gemeenten schrappen de hondenbelasting. In 2010 werd nog in 308 van de 431 gemeenten hondenbelasting geheven, in 2020 in 193 van de 355 gemeenten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het percentage gemeenten die hondenbelasting heffen, is hiermee gedaald van 71 naar 54.

Gemeenten zonder hondenbelasting

En in deze dertien gemeenten in onze regio betaal je helemaal geen hondenbelasting:

Bodegraven-Reeuwijk

Delft

Hillegom

Kaag en Braassem

Leiden

Midden-Delfland

Nieuwkoop

Rijswijk

Teylingen

Waddinxveen

Westland

Zoeterwoude

Zuidplas

