DNA in oude moordzaak Naaldwijk uitgebreider onderzocht

Poolse Iwona Galla werd in 2003 vermoord in een huis in Naaldwijk | Foto-Politie

De Haagse rechtbank laat nieuwe DNA-sporen die zijn opgedoken in het onderzoek naar de moord op de Poolse Iwona Galla in Naaldwijk in 2003 uitgebreider onderzoeken. Vorig jaar arresteerde de politie Mustafa A. (47) uit Maassluis in de oude zaak, omdat zijn DNA onder een vingernagel zat van de gedode vrouw.

De vrouw is gewurgd en geslagen toen ze in de Naaldwijkse woning was, waar wietplanten stonden. Ze was er waarschijnlijk om de toppen af te knippen. Politie en justitie gaan er vanuit dat een inbreker, die de wiet wilde stelen, haar om het leven heeft gebracht. De verdachte uit Maassluis ontkent dat hij de vrouw heeft gedood.

Inmiddels zijn er nieuwe DNA-sporen opgedoken van twee onbekende personen. De Haagse rechtbank maakte maandag bekend dat ze nog eens laat bekijken of deze nieuwe sporen bruikbaar zijn in het lopende strafrechtelijke onderzoek, waarin A. verdachte is. Zijn advocaat Erdal Kaya meent dat de nieuwe sporen ontlastend zijn voor zijn cliënt. Hij is blij met aanvullend DNA-onderzoek. 'Dat zal alleen maar bewijzen dat mijn cliënt onschuldig is', zei hij maandag. Mustafa A. was niet op de voorbereidende zitting van de rechtbank.

Gruwelijke moord

Het Openbaar Ministerie (OM) is niet tegen nieuw DNA-onderzoek. Maar de officier van justitie sluit niet uit dat de nieuwe DNA-sporen toch ook afkomstig zijn van verdachte Mustafa A. Alleen hebben deskundigen dat nog niet kunnen vaststellen. De aanklaagster verzette zich tegen de vrijlating van A. uit voorarrest, alleen al omdat de moord 'op gruwelijke wijze' is gepleegd. De rechtbank besloot dat er nog steeds een 'ernstige verdenking' is tegen A. en weigerde hem daarom vrij te laten.

Ook verwierp de rechtbank het voorstel van advocaat Kaya om een reconstructie te houden. Kaya hoopt daarmee aan te tonen dat de Poolse Iwona in 2003 vermoord is door twee onbekende personen. De vrouw is gewurgd én van achteren op het hoofd geslagen. Dat kan niet door een en dezelfde persoon gedaan zijn, meent de advocaat. 'Er lopen nog twee moordenaars vrij rond.'

Poolse getuigen

Op verzoek van de advocaat besloot de rechtbank eerder al vijf personen alsnog te verhoren, die mogelijk meer weten van de dood van de Poolse vrouw. Twee getuigen in onder meer Polen moeten nog worden verhoord. Op 20 april is er een nieuwe zitting, dan wordt de zaak nog steeds niet inhoudelijk behandeld.

