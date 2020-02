Geen zorgen over Chinees toerisme naar Bollenstreek na uitbraak coronavirus

Vorig jaar bezochten zo'n 1,5 miljoen bezoekers Keukenhof in Lisse, 60.000 daarvan kwamen uit China. 'Dat is een klein aandeel', zegt de woordvoerder. Het bloemenpark heeft nog geen annuleringen vanuit China. 'We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en mocht er een aanleiding zijn, dan nemen we maatregelen. We volgen hierin de lijn van de overheid.'

Ook Noordwijk Marketing en hotels merken niets van afzeggingen uit China. 'Het percentage Chinezen dat Noordwijk bezoekt, is niet heel hoog', zegt Quirine Kamphuisen van Noordwijk Marketing. 'De meeste Chinezen reizen in groepen en komen met een touringcar naar Keukenhof. Zij overnachten vaker in Amsterdam.'

'Hoe moet je hoesten?'

Dat beamen Hotel van Oranje en Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. 'Wij hebben momenteel geen Chinese groepen in huis en maken ons voor het moment geen zorgen', zegt directeur Jaap Liethof van Hotel van Oranje. Wel is het interne hygiëneplan weer extra onder de aandacht gebracht bij het personeel. 'Hoe moet je hoesten? Gebruik desinfecterend spul om je handen te wassen, dat soort dingen.'

Het aantal Aziatische gasten in Huis ter Duin, is net als bij Hotel van Oranje gering. 'Het is maar 2 procent van het totale aantal gasten', zegt Jill Stokkermans van Huis ter Duin. 'We hebben nog geen afzeggingen, maar als het coronavirus doorzet, zou het wel kunnen gebeuren.'

LEES OOK: Kan het coronavirus naar Nederland komen? LUMC geeft antwoord