Stroom aan donaties voor ernstig zieke dochters Monique na spelshow van Linda de Mol

Ze is er helemaal stil van. Monique Blaauw uit Naaldwijk was een crowdfundingsactie begonnen om geld bij elkaar te krijgen voor haar dochters. Die lijden allebei aan het Ehlers Danlos syndroom (EDS), een bindweefselaandoening. Een operatie is van levensbelang, maar daarvoor is ruim 160.000 euro nodig. Ondanks dat haar eigen crowdfundingsactie goed liep, bleef het einddoel ver weg. Tot het nieuwe tv-programma van Linda de Mol de actie een boost gaf.

In de nieuwe show, 'Deze quiz is voor jou', spelen bekende Nederlanders voor een goed doel in de zaal. Maar wat het goede doel is, wordt pas aan het eind van het programma bekendgemaakt. Monique had geen idee dat haar crowdfundingactie het goede doel zou zijn. 'Ik dacht dat ik gewoon bij een quiz zat', blikt ze terug. 'Een collega had me gevraagd: joh, ga mee. Dan kun je geld winnen, dat kun je goed gebruiken. En anders heb je gewoon een leuke avond.'

Halverwege kreeg Monique wel een beetje een vermoeden. 'Er werd elke keer gezegd dat de persoon om wie het ging het geld 'echt heel hard nodig had'. Maar ik dacht: voor hetzelfde geld zitten er ook andere mensen in de zaal die het geld heel goed zouden kunnen gebruiken. Je weet het gewoon niet. Mijn collega bleef ook stug voor zich uit kijken.'

In shock

Tijdens de show haalden presentatoren Merel Westrik en Rik van de Westelaken zaterdag 48.000 op voor het goede doel. Toen Linda de Mol bekendmaakte voor wie het geldbedrag bestemd was, was Monique in shock. 'Ik was compleet van de wereld. Ik had het warm, zat te trillen. Je bent op zo'n moment enorm blij, maar er was ook heel veel ongeloof. Dit is zo'n enorme stap vooruit! Je bent ineens zoveel dichter bij je einddoel. Het is ongelofelijk...'

Maar de grootste verrassing kreeg Monique na de show. 'Toen ging het los op onze crowdfundingsite. Achter elkaar kwamen er donaties binnen. Heel veel lieve berichten van mensen die de uitzending gezien hadden en met tranen in de ogen hadden gekeken. Op een gegeven moment was onze site zelfs overbelast.

Barcelona

Inmiddels is 150.000 euro van de 160.000 binnen. 'Dit is een geschenk uit de hemel', verzucht Monique. Op 13 april vliegen haar dochters Jane (20) en Rosa (19) naar Barcelona. 'Daar wordt 15 april onderzoek gedaan en vervolgens wordt Jane 20 april geopereerd en Rosa een dag later.'