Gezin is dure spullen kwijt na diefstal uit zwembadkluisje

Een dagje Duinrell eindigt in mineur voor een gezin uit Lekkerkerk: na het zwemmen in het Tikibad blijkt dat één van hun zwembadkluisjes is leeggehaald. Er zijn dure spullen en bankpassen verdwenen. Ook de autosleutel is meegenomen en de auto is doorzocht. De gestolen bankpassen zijn gebruikt in Rotterdam.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De diefstal vindt plaats op vrijdag 31 augustus. Het gezin mist een tas van Michael Kors, met daarin onder andere een bril en een telefoon. Uit de auto zijn een TomTom, een iPad en een horloge verdwenen. Als het slachtoffer de bank belt om zijn passen te laten blokkeren, blijkt dat er al meerdere keren mee is betaald in Rotterdam-Zuid.

Op beelden van supermarkt Coop aan de Pleinweg is een vrouw te zien die de passen gebruikt. Ze is samen met een man. Hij is onherkenbaar gemaakt omdat hij de pas niet gebruikt. Het is niet bekend of de vrouw ook betrokken is bij de diefstal in het Tikibad.

Herkent u de vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem