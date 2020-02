Man krijgt mes op keel en wordt gestoken bij geldstortautomaat

Een 34-jarige man is begin januari zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen op het moment dat hij geld wilde storten bij een automaat op het Hobbemaplein in Den Haag. Een man zette een mes op zijn keel en eiste geld. Er ontstond een worsteling, waarbij het slachtoffer meerdere keren is gestoken. Het mes is dwars door zijn arm gegaan en een van zijn longen is net niet geraakt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer wil op zaterdag 4 januari om 18.25 uur wat geld storten. Hij staat nog maar net bij de automaat, als er ineens een man de ruimte bij de automaten binnenkomt. De man zet een groot mes tegen zijn keel en roept om geld. Het slachtoffer zegt dat hij rustig moet blijven, maar al snel ontstaat een worsteling. Daarbij wordt de man meerdere keren gestoken met het grote mes.

De worsteling verplaatst zich naar buiten, waar de man zich weet te bevrijden van zijn belager. Die gaat er vervolgens vandoor. Hij stapt op de fiets en rijdt weg. Het slachtoffer vlucht een winkel in en wordt daar geholpen. Zijn arm bloedt hevig en moet worden afgebonden met een sjaal.

Long net niet geraakt

In het ziekenhuis zijn er vijftig hechtingen gezet. Het mes is letterlijk door de arm van het slachtoffer gegaan, waarbij verschillende pezen zijn afgesneden. Ook is de man in zijn gezicht geraakt en is er in zijn borst gestoken. Daarbij is één van zijn longen net niet geraakt. De dader heeft niets overgehouden aan de poging tot beroving: het geld dat het slachtoffer wilde storten, had hij na afloop nog in zijn bezit.

De politie heeft geen aanwijzingen dat het om een gerichte actie gaat en dat de dader het specifiek op het 34-jarige slachtoffer had gemunt. Hij kwam een minuut voor hem aan bij de automaat en heeft, zo lijkt het, gewacht tot de eerste de beste persoon naar binnen ging bij de ruimte met de geldautomaten.

Camerabeelden

De verdachte is duidelijk te zien op camerabeelden die zijn gemaakt bij de geldstortautomaat. Hij heeft een grijze trui aan, waarvan de capuchon over zijn hoofd zit. Het lijkt alsof hij een sjaal om heeft, en er is te zien dat hij een snor heeft.

De man kwam aan op de fiets, uit de richting van de De Heemstraat en is weggereden over de Herman Costerstraat en de Boerenstraat, waar hij ook is gefilmd. De politie hoopt dat iemand hem herkent, maar hoort het ook graag als iemand de man heeft gezien in de buurt van het Hobbemaplein in Den Haag op zaterdagavond 4 januari even voor 18.30 uur.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem