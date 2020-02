Vier jaar cel geëist voor witwassen acht miljoen euro

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen de 41-jarige Farid A. uit Den Haag voor het witwassen van bijna acht miljoen euro. A. zou onder meer betrokken zijn bij een bedrag van ruim zes miljoen dat werd ontdekt in een bed in een woning in Den Haag Ypenburg. Ook had hij 1,9 miljoen verstopt bij zijn schoonmoeder in Leidschendam. De schoonmoeder stond ook terecht, maar justitie vroeg voor haar om vrijspraak omdat ze niks wist van het geld.

De zes miljoen euro in het bed werd ontdekt bij een grote invalactie in 22 appartementen in Den Haag Ypenburg, op 5 maart vorig jaar. Justitie deed onderzoek naar spookbewoning van deze appartementen. Er verbleven mensen die er niet stonden ingeschreven, terwijl de officiële huurders ergens anders woonden.

Maandag stonden twee mensen terecht voor het witwassen van de 5356 bankbiljetten van 500 euro. Zij ontkenden iets met het geld te maken te hebben. Op één van de pakketjes bankbiljetten werd het DNA gevonden van Farid A.. Het DNA zat aan de binnenkant van een zakje waar het geld in zat. Volgens de officier van justitie bewijs dit dat A. het geld in handen heeft gehad, en aan iemand anders heeft gegeven om het in te pakken en te verstoppen. Dat A. in het verleden is veroordeeld voor drugsdelicten maakt zijn ontkenning volgens het OM niet erg geloofwaardig.

'Bij de bouwmarkt'

De advocaat van A., Louis de Leon, betoogde dat zijn cliënt nooit in het betreffende appartement in Ypenburg is geweest, dat hij er geen rekeningen voor betaalde en dat hij zijn medeverdachten Frankie B. en Hermelina M. helemaal niet kent. 'Het was niet zijn spookwoning.' Op de vraag hoe het DNA van A. dan op het geld terecht is gekomen gaf de advocaat hetzelfde antwoord als die van Frankie B. gisteren: 'Misschien heeft hij in een bouwmarkt een keer een rol tape vast gehad.' Officier van justitie Visser wees er in zijn reactie op dat het DNA juist niet op het tape zat, maar binnenin het pakje geld.

Over de 1,9 miljoen euro die A. bij zijn schoonmoeder had verstopt had de verdachte wel een verklaring: hij had het geld gekregen van iemand anders, 'een nette man', om tijdelijk te bewaren. Dat deed hij wel vaker. Alleen deze keer had hij het geld achterover gedrukt en had de 'nette man' verteld dat er bij hem was ingebroken. Daarna was hij bedreigd door een stel Antillianen die het geld terug wilden. Het ontlokte rechtbankvoorzitter Van Beek de opmerking: 'Dan was het misschien toch niet zo'n nette man.'

Sporttas

A. wilde niet zeggen wie deze mysterieuze man is, 'voor mijn eigen veiligheid'. Het geldbedrag had hij in een sporttas gestopt en bij zijn schoonmoeder thuis op een kast gelegd met een kleed eroverheen, tussen een paar koffers die zijn schoonmoeder daar altijd had liggen. Hij zei dat zijn schoonmoeder daar niks van wist, en bood zijn excuses aan voor de ellende die haar ermee had bezorgd.

De 60-jarige Naima H. zat 16 dagen in voorarrest. 'Dat was heel zwaar', vertelde ze dinsdag. Justitie gelooft wel dat zij niks van het geld wist en vroeg om vrijspraak voor de vrouw. Daar gaf de rechtbank aan het eind van de zitting ook meteen gehoor aan.

Eerder veroordeeld

Justitie gelooft het verhaal over de Antillianen eigenlijk niet, en vermoedt dat A. het geld zelf heeft verdiend, waarschijnlijk met drugshandel. A. heeft eerdere veroordelingen voor drugsdelicten op zijn naam staan. Voor de eis maakt dat geen verschil, A. had hoe dan ook moeten weten dat het om crimineel geld ging, zo vindt officier van justitie Visser. Vanwege de hoogte van het bedrag eiste hij daarom vier jaar onvoorwaardelijke celstraf.

Advocaat De Leon vroeg om schorsing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt. 'Het bewijs van justitie is ongeloofwaardig. Hij zit nu 140 dagen vast, dat is al meer dan hij volgens mij van uw rechtbank gaat krijgen.' De rechtbank gaat zich daarover beraden. Mocht A. niet al de komende dagen worden vrijgelaten uit zijn voorarrest dan moet hij de uitspraak in zijn cel afwachten. De uitspraak is op 24 februari.

Nog drie dagen

De zaak gaat woensdag verder met onder andere oud-politieman Donovan A.. Donderdag volgt de man die wordt gezien als de makelaar die de spookappartementen regelde. Vrijdag valt de eis tegen deze twee verdachten en voeren hun advocaten het woord.