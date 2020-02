Verliefde stelletjes opgelet! Het Oude Raadhuis in Haastrecht wordt trouwlocatie

De rasechte Haastrechtenaar Hans van Bemmel heeft het gebouw gekocht. 'Ik wil dit prachtige pand voor de gemeenschap behouden', aldus de nieuwe eigenaar. Als kleine jongen keek Van Bemmel altijd al bewonderend naar het Oude Raadhuis in zijn geboortestad.

Dat hij nu, anno 2020, eigenaar is van het pand had hij toen niet durven dromen. 'Het begon zo'n 2,5 jaar geleden toen ik in de krant las wat de WOZ-waarde van het pand was', vertelt Van Bemmel. 'Even later zag ik per toeval de wethouder in de kantine van de voetbalvereniging. En ik zeg: joh, ik begrijp hieruit dat het waarschijnlijk te koop komt?' De wethouder reageerde afhoudend. 'Hij zei dat het nog niet zover was', aldus Van Bemmel. 'Toch liet ik hem weten: voor die prijs wil ik het altijd hebben!' En nu heeft hij het gebouw.

Raadhuis behouden voor Haastrecht

Als geboren en getogen Haastrechtenaar vindt Van Bemmel het belangrijk dat het gebouw voor Haastrecht wordt behouden. 'Ik heb dit prachtige gebouw kunnen kopen en ben er ontzettend gelukkig mee dat dit gelukt is', aldus Van Bemmel. 'Ik wilde niet dat het in de handen van een of andere investeerder terechtkomt die er winst mee probeert te maken ten koste van het Raadhuis'.

Het Raadhuis dateert gedeeltelijk uit begin van de zeventiende eeuw en diende eerst als gemeentehuis van de voormalige gemeente Haastrecht. Vanaf 1985 zetelde de raad van de gemeente Vlist in het gebouw. Maar na de herindeling van de Krimpenerwaard verloor het pand zijn functie en kwam het leeg te staan. Nu, zo'n 35 jaar later, krijgt het pand dus eindelijk een nieuwe bestemming.

