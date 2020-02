Kiki Bertens zet spuit in voet en is klaar voor duel met Wit-Rusland

De gravelbaan ligt er dinsdag tijdens de training mooi bij in de Sportcampus Zuiderpark. 'De baan voelt goed, andere jaren was het wel eens wat minder van kwaliteit. Deze ondergrond zal even wennen zijn maar dat geldt ook voor de tegenstander, bovendien hebben wij nu al wat dagen op gravel kunnen trainen,' zegt teamcaptain Paul Haarhuis. 'Het is een mooi, compact stadion en het is nagenoeg uitverkocht. Ik verwacht weer een mooie sfeer hier in Den Haag. Het publiek zit dicht op de baan en zal een goede steun voor ons zijn. Dat hebben we nodig want het worden spannende wedstrijden, met als inzet een plaats in de Fed Cup Finals. Kiki Bertens en Aryna Sabalenka zijn aan elkaar gewaagd en dat geldt ook voor Arantxa Rus en Aliaksandra Sasnovich. Maar Wit-Rusland is de favoriet in dit duel.'

FED CUP in de Sportcampus Zuiderpark. Foto: Omroep West

Nadat ze eerder twijfelde vanwege haar drukke speelschema, nam Kiki Bertens medio december de beslissing om dit jaar mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio en daarmee automatisch ook aan de Fed Cup. De Wateringse nummer acht van de wereld is net terug uit Melbourne waar de Australian Open voor haar eindigde in de vierde ronde, haar beste prestatie ooit op de grand slam in Australië. Dinsdag trainde ze voor het eerst in Den Haag en dat voelde goed, ondanks de blessure aan haar achillespees die Bertens al een tijd dwars zit. Zo moest ze zich door de onwillige voet in januari afmelden voor het WTA-toernooi van Adelaide. 'Om van de pijn die haar al een paar maanden parten speelt, af te komen heeft ze nu een injectie in haar voet gekregen. Haar voet voelde geweldig, vertelde ze me na de training,' aldus Haarhuis.

'Verhelderende gesprekken met Kiki'

'Ik ben blij dat ze deze week tijd neemt om erbij te zijn. Ze heeft afgelopen jaren keuzes gemaakt vanwege de punten die ze tijdens toernooien kan winnen, belangrijk voor haar ranking. Wat dat betreft past de FED Cup nooit in je schema, er zijn geen punten te verdienen en je moet snel zien te wennen aan een andere ondergrond. Ik heb goede en verhelderende gesprekken gehad met Kiki, heb haar elk jaar geprobeerd te overtuigen om in Oranje te spelen. Het is lang geleden (Bertens deed in 2017 voor de laatste keer mee met de FED Cup, red.) dat we met het sterkste team hebben gespeeld en dat hebben we nodig tegen Wit-Rusland.'

Haarhuis was de afgelopen weken in Melbourne en heeft Bertens, afgezien van haar laatste wedstrijd, daar aan het werk gezien. 'Ik had het gevoel dat ze zoekende was naar de juiste vorm, terwijl ze in de eerste weken van het jaar juist wel in vorm was. Toen speelde ze in de eerste ronde van toernooien gelijk tegen de nummer 22 en 23 van de wereld. Misschien zorgde dat ook voor het verschil met de wedstrijden in de Australian Open waar ze tegenover lager geklasseerde speelsters stond in de eerste wedstrijden. Ze speelde toen niet zo sterk als de weken ervoor, maar wel degelijk. Dat is natuurlijk ook een kwaliteit, als je niet alleen winners slaat maar wel wint.'

Fysiek scherp

Arantxa Rus is het jaar goed begonnen. De tennisster uit Monster bereikte in Australië voor het eerst sinds de US Open van 2018, het hoofdtoernooi van een grand slam, strandde afgelopen week in de finale van een ITF-toernooi in Frankrijk en steeg zestien plaatsen op de wereldranglijst naar plek 77. Haarhuis ziet dat het goed zit met Rus in aanloop naar de clash met Wit-Rusland. 'Arantxa heeft veel vertrouwen, dat zie je. Ze hoeft deze dagen ook niet veel te trainen. Ze moet vooral fysiek scherp zijn vrijdag, net als Kiki.' Haarhuis, die vrijwel zeker na dit jaar afscheid neemt als captain van het FED Cupteam maakt donderdag bij de loting bekend welke speelsters er in actie komen. Voor het dubbelspel wil hij alvast verklappen dat Kiki Bertens samen met Demi Schuurs speelt. De selectie bestaat verder uit Lesley Pattinama Kerkhove en Indy de Vroome. Bij Wit-Rusland ontbreekt Victoria Azarenka vanwege privé-omstandigheden.

Nederland tegen Wit-Rusland in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag start vrijdag om 14.00 uur met twee single-partijen. Zaterdagmiddag staan opnieuw twee wedstrijden in het enkelspel op het programma, gevolgd door een dubbelpartij.