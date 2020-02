Knallend protest tegen vuurwerkverbod: 'Afschaffen is grootste blunder die ze kunnen begaan'

De discussie over het verbieden of inperken van consumentenvuurwerk is sinds de afgelopen jaarwisseling vol overlast en ongelukken met vuurwerk hevig opgelaaid. Steeds meer gemeenten stellen een totaalverbod in op consumentenvuurwerk. Volgens de Vuurwerkfederatie is er bij de beleidsbepalers een onjuist beeld ontstaan over legaal vuurwerk. Dat wil de Vuurwerkfederatie rechtzetten door het verschil te laten zien, maar vooral horen, met de knalactie op het Malieveld.

'Afschaffen van consumentenvuurwerk is de grootste blunder die ze kunnen begaan, dan komt alleen maar meer illegaal vuurwerk op de markt', zegt Frits Broks van de Vuurwerkfederatie tegen Omroep West. 'Je gaat iets wat legaal is verbieden om iets illegaals tegen te gaan. Dat gevecht ga je nooit winnen.'

'Gat in pakkie boter'

Dennie van Herwijnen van Vuurwerk Zoetermeer, denkt dat het een kwestie van gedrag is. Wie illegaal vuurwerk wil afsteken, haalt dat volgens hem wel uit het buitenland. 'Als je last hebt van onkruid, moet je het bij de wortels aanpakken. Dan moet je niet de tulpen weghalen.' De winkel van Van Herwijnen verdient twintig procent van de jaaromzet in de drie dagen voor oud en nieuw. Er werken dan 22 mensen in zijn zaak. De rest van het jaar verkoopt hij met vier medewerkers wandelspullen, bijvoorbeeld voor mensen die de Vierdaagse in Nijmegen willen lopen. Zonder vuurwerk is het einde verhaal voor zijn winkel, vreest hij.

Volgens Frits Broks kun je met legaal knalwerk nog geen 'gat in een pakkie boter blazen'. Daar gebeuren volgens hem de ongelukken niet mee. 'Het is het illegale vuurwerk, dat zelfs op scholen wordt verhandeld.' Broks hamert op handhaving van wat al bij wet verboden is. 'Handhaaf in aanloop naar oud en nieuw tot zes uur in de avond, het gaat mensen vooral om die harde knallen. En pak alcohol aan, dat scheelt al de helft aan slachtoffers.'

Beleidsmakers

De actie op het Malieveld komt een maand na de jaarwisseling. Daarop zegt Broks: 'Beter laat dan nooit. Voorlopig is een verbod nog niet rond. En als het wel zover komt en je hebt nog meer ellende met oud en nieuw, dan draai je het niet zomaar terug.'

Broks hoopt dat ook beleidsmakers ingaan op de uitnodiging voor de vuurwerkdemonstratie, al staat er vooral veel pers. 'We hebben iedereen uitgenodigd van de Eerste Kamer. Ook de commissies die erover gaan. Als ze niet willen komen, als het ze niet interesseert, dan gaan ze voorbij aan wat miljoenen Nederlanders leuk vinden en graag willen behouden.'

Te weinig capaciteit

Arjen Dubbelaar, raadslid van Groep de Mos, is wel aanwezig op het Malieveld. Hij verbaast zich erover dat een aantal collega's het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk niet kent en vindt de demonstratie daarom goed. Hij kijkt toe als een gecertificeerde pyrotechnicus op veilige afstand van het publiek vier stuks legaal knalvuurwerk afsteekt en twee stuks illegaal vuurwerk. Bij het legale goedje ging het om een kanonslag met 2,5 gram buskruit, de hardste legale knaller in Nederland, en een Chinese rol met 50.000 shots en 398 gram buskruit. De verboden knallers in het assortiment: een Chinese rol van 50.000 shots met 240 gram flashpoeder en een Cobra met 6,28 gram flashpoeder.

'Het verschil is enorm', aldus Dubbelaar. Volgens hem is het niet slim om consumentenvuurwerk te verbieden, het zou de handel in illegaal vuurwerk alleen maar stuwen. 'Je merkt nu al dat er op de harde knallen in de weken voor oud en nieuw niet gehandhaafd kan worden. De burgemeester heeft onlangs nog gezegd dat er vierhonderd agenten te weinig zijn op straat.' Volgens Dubbelaar is er dus te weinig capaciteit om de uitkomst van een eventueel verbod in goede banen te leiden. 'Dan gaan we een avontuur aan waarvan we vooraf weten dat de uitkomst niet goed is.'

Miljoenenschade

In onze regio is een meerderheid van burgemeesters van de acht grootste gemeenten (van 70.000 inwoners en meer) voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten. Twee van hen, Bouke Arends van de gemeente Westland en Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg, willen een algeheel verbod op vuurwerk. Waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes vindt alleen een vuurwerkverbod te beperkt en wil een stap verder gaan. 'Ik vind dat burgemeesters de mogelijkheid zouden moeten hebben panden en woningen te sluiten als er handelsvoorraden illegaal vuurwerk worden aangetroffen. Dat kan nu al bij het aantreffen van harddrugs of hennepkwekerijen.' Remkes wil daarover in overleg met het Rijk.

De schadepost door vuurwerk en brandstichting in Den Haag is tijdens de afgelopen jaarwisseling 200.000 euro hoger dan vorig jaar. Ook in de periode voor oudejaarsnacht werden veel vernielingen aangericht. De gemeente heeft in totaal voor bijna 800.000 euro schade aan onder andere parkeerautomaten, verkeerslichten, afvalbakken en speeltoestellen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een eind maken aan gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Een landelijk verbod is vooralsnog niet aan de orde. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil wel een einde aan gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

