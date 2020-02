Drie stellen kopen samen boerderij in De Lier om niet in bejaardentehuis te belanden

'Maar waar komt dan de wasmachine?', vraagt Anneke. Ze zit samen met haar man Henk en hun vrienden Cobi en Arie en Willem en Cees, in het tuinhuis van de oude boerderij in De Lier. Er wordt vandaag druk overlegd over hun gezamenlijke nieuwe huis - de boerderij - en de stellen zetten de laatste puntjes op de i. 'Ik denk dat het het handigste is om de wasmachine en droger in de kelder te zetten,' wijst Kees - hoofdverbouwing - op de plattegrond.

Voor de senioren die allemaal tussen de zestig en zeventig jaar zijn, wordt deze stap een grote verandering. 'Als je met elkaar gaat samenwonen, brengt iedereen z'n eigen ik mee en moet je soms concessies doen,' aldus Anneke. 'Soms zijn we het ergens niet over eens, Henk en ik wilden bijvoorbeeld liever op een andere plek in de boerderij wonen dan aanvankelijk bedacht was. Gelukkig komen we er altijd uit.'

Win-win

De drie bevriende stellen bedachten zes jaar geleden al dat ze met elkaar wilden samenwonen. 'Het leek ons ontzettend gezellig, maar deze woonvorm heeft ook de toekomst,' aldus Cees. Anneke gaat verder: 'Onze eengezinswoning komt vrij voor starters en wij gaan - als onze gezondheid minder wordt - hier voor elkaar gaan zorgen. Een bejaardentehuis, dat willen we absoluut niet.'

Toch heeft het lang geduurd voordat het plan daadwerkelijk uitgevoerd kon worden. 'We wilden per se blijven in het Westland blijven en we zochten een locatie die groot genoeg is om er drie verschillende woonvertrekken in te bouwen,' vertelt Willem. De boerderij in De Lier voldoet aan die eis met een oppervlakte van 450 vierkante meter. 'Iedereen heeft z'n eigen woning, maar er komen wel tussendeuren, zodat we gemakkelijk naar elkaar toe kunnen. Daarnaast gebruiken we het tuinhuis als gezamenlijke ruimte.'

Exit-afspraak

Hoewel de verbouwing in volle gang is, verliep het krijgen van een hypotheek moeizaam. Willem: 'Je merkt dat financiële organisaties nog helemaal niet op dit concept ingesteld zijn. De aankoop van het huis ging nog wel, maar onze opstalverzekering en een hypotheek van de verbouwing konden we nergens krijgen. Ze houden zich niet bezig met het vraagstuk van zes eigenaren.'

Naast het financiële gedeelte, vraagt het groepswonen ook om praktische afspraken. 'We hebben afspraken gemaakt over schoonmaken, en zelfs over koken,' aldus Anneke. 'Het belangrijkste is dat er ook een exitafspraak is en die hebben we vastgelegd bij de notaris.'

Sterker

De drie koppels gaan sowieso voor een periode van tien jaar met elkaar samenwonen. Anneke: 'Mochten we over een jaar of over twee jaar denken, dit werkt gewoon niet, dan weten we hoe en wanneer we weer uit elkaar gaan. Dat is heel belangrijk.'

Desalniettemin hebben de stellen er alle vertrouwen in dat het samenwonen een groot succes wordt. Willem: 'Als onze vriendschap verandert, dan zal hij alleen maar sterker worden. We zien elkaar nog vaker, eten meer samen, drinken meer samen, ik denk dat het nog plezieriger wordt.'

LEES OOK: