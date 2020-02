Breitner vs Israels: Haagse Scholers dagen elkaar uit in bokswedstrijd

George Hendrik Breitner en Isaac Israels hebben elkaar hun hele carrière lang bewonderd, benijd en geïnspireerd. Ze halen dan ook het beste in elkaar naar boven. Van jongs af aan is het duidelijk dat Israels, zoon van de beroemde schilder Jozef Israels, een gouden toekomst tegemoet gaat. Hij wordt dan ook het wonderkind genoemd, de kroonprins van de Nederlandse schilderkunst.

Fragment van Portret van Nanette Enthoven-Enthoven, Isaac Israels, 1881, olieverf op doek, 64 x 46 cm, particuliere collectie.

De zeven jaar oudere Breitner moet het in het begin afleggen tegen de jonge belofte. Hoewel voorbestemd tot een leven als kantoorklerk, kiest hij toch voor het onzekere kunstenaarsbestaan. Vanwege zijn gebrek aan techniek gaat hij door voor rauwdouwer. Komt nog eens bij dat hij geen toegang heeft tot vrouwelijke modellen van stand, zoals de jonge Nanette Enthoven met wiens portret de zestienjarige Israels veel lof oogst.

Rivalen

De rollen worden omgedraaid als Israels jaren later een prachtig stadsgezicht in de sneeuw in de etalage van een kunsthandel in Amsterdam ziet hangen. Het schilderij van Breitner slaat hem volledig uit het lood. 'Ik dacht, ik schei er mee uit, tegen zulk werk kun je toch niet opschilderen', schrijft Israels aan een vriend.

Fragment van Meisje in rode kimono (Geesje Kwak), George Breitner, circa 1893, olieverf op doek, 82 x 53,5 cm, Kunstmuseum Den Haag.

De rivaliteit krijgt de overhand: het spel is op de wagen. Dankzij het succes heeft Breitner geen moeite meer met het vinden van modellen. Geesje Kwak, een frêle meisje van zestien jaar, wordt zijn muze voor maar liefst dertien schilderijen, waarop haar tengere lijf in een Japanse kimono is gehuld.

Begrafenis

Maar Israels slaat terug door zijn schilderijen net zo te benaderen als zijn tekeningen. Hij krabbelt snel iets op papier en verliest zich niet meer in details. Zo ontstaan zijn succesvolle werken als Twee meiden op de Lijnbaansgracht in Amsterdam. Als Israels het sneeuwgezicht nog eens terugziet, omschrijft hij het doek dat hem eerst nog zo verlamde als 'een zeer slecht en oud schilderij'.

De Singelbrug bij de Paleisstraat te Amsterdam, George Hendrik Breitner, 1896-1898, olieverf op doek, 100 x 152 cm, Rijksmuseum – legaat van de heer en mevrouw Drucker-Fraser, Montreux.

De strijdbijl wordt pas in 1903 begraven als ze elkaar treffen bij de begrafenis van een gezamenlijke vriend. Of het gewoon mildheid op latere leeftijd is, of het besef van de vergankelijkheid van het leven, is niet duidelijk. Wat meehelpt is dat ze hun eigen artistieke weg kiezen: Breitner zoekt steeds meer de rust op met guur aandoende beelden van pakhuizen en teerstokerijen, Israels portretteert de 'nouveau riche' met frivole toets en in een helder palet.

De tentoonstelling Breitner vs Israels is tot en met 10 mei te zien in het Kunstmuseum Den Haag. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek, geschreven door conservator Frouke van Dijke.