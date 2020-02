Nachtsluiting brandweerkazerne Leidschenveen-Ypenburg (voorlopig) van de baan

De geplande nachtsluiting van de brandweerkazerne Leidschenveen-Ypenburg is, in ieder geval voorlopig, van de baan. De ondernemingsraad van de brandweer en de directie van de Veiligheidsregio werden het niet eens over een groot plan om de organisatie flexibeler te maken en hebben besloten het proces stil te leggen. Beide partijen gaan nu opnieuw beginnen. Dit bevestigen brandweercommandant Esther Lieben en voorzitter Michel Mebius van de ondernemingsraad.

De nachtsluiting van de kazerne Leidschenveen-Ypenburg was een van de onderdelen van het plan. Het voornemen zorgde voor veel onrust. 'Veranderingen veroorzaken altijd onrust', zegt Lieben. Volgens de commandant en de OR zijn beiden tot de conclusie gekomen dat het beter is om alles stil te leggen. 'Als je ziet dat mensen echt ongelukkig worden van de onzekerheid, dan moet je iets doen', zegt de brandweercommandant.

'We zijn het eens over het doel waar we naartoe moeten', reageert OR-voorzitter Mebius. 'Dat is ook allemaal vastgelegd. Maar er is discussie over de vraag hoe we daar komen.' Mebius wil niet zeggen wat de druppel was die in december de emmer deed overlopen. Het nieuwe plan had eigenlijk vorig najaar al moeten worden ingevoerd, maar werd toen uitgesteld omdat de OR niet instemde met de plannen.

Flexibelere diensten

De brandweer wil onder meer toe naar een andere manier van roosters maken en een andere manier van het 'vullen' van kazernes. 'Er komt veel op ons af', legt Lieben uit. 'Het vroegpensioen bestaat niet meer, maar iedere brandweerman of -vrouw weet dat er tussen de 50 en 60 jaar uitvalverschijnselen komen. Daar moet je als organisatie iets mee.' Dat kan bijvoorbeeld zijn dat mensen geen 24-uursdiensten meer draaien in een kazerne. Maar als dat in een bepaalde kazerne wel moet, dient de betreffende persoon overgeplaatst te worden.

Een ander punt waar Lieben zich hard voor maakt, is een flexibele bezetting van de kazernes. Daarvoor is een analyse gemaakt van het aantal incidenten waar kazernes voor moeten uitrukken. Daaruit kwam naar voren dat het op dit moment heel rustig is in Leidschenveen-Ypenburg. Daarom werd bedacht om daar de nachtdiensten te schrappen. 'Maar het kan goed zijn dat dit over een jaar of tien weer heel anders is en dan moeten we dat kunnen oplossen door mensen van de ene kazerne naar de andere over te plaatsen', aldus de commandant. Ook zijn er de afgelopen jaren functies bijgekomen die er nooit waren zoals brandweermotoren en de surf-rescue. Hiervoor gelden weer andere roosterregels.

Hiaten in de uitvoering

Dat er dingen moeten veranderen, is dus iedereen met elkaar eens. 'Maar er zaten hiaten in de uitvoering en ook in een pilot die werd gedraaid', zegt OR-voorzitter Mebius. Reden voor de ondernemingsraad om aan de rem te trekken: 'Wij gaan toch voor het belang van het personeel.' Dit betekent volgens hem niet dat er helemaal van nul opnieuw begonnen moet worden. 'We zijn het over een flink aantal punten wel eens, die blijven gewoon staan. Over de rest gaan we weer praten. Want we praten nog gewoon.'

De twee willen niet zeggen wanneer de plannen klaar moeten zijn. 'Maar', zegt Esther Lieben, 'er komt wel veel op ons af. Het begeleiden van bijzondere evenementen, landelijk beleid rond 'zwaar werk', noem maar op.' Dus helemaal vrijblijvend is het ook weer niet. Wat de vastgelopen en nu opnieuw opgestarte gesprekken betekenen voor de openstelling van de kazerne Leidschenveen-Ypenburg is onduidelijk. Volgens beiden kun je niet zeggen dat de kazerne nu permanent 24 uur per dag openblijft.

