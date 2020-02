OM in beroep tegen vrijspraak echtgenoot voor doden vrouw in Thailand

Het Openbaar Ministerie (OM) is in beroep gegaan tegen de vrijspraak van Bert den D. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. De inwoners van Benthuizen werd in december niet veroordeeld tot gevangenisstraf voor het doden van zijn Maleisische vrouw in Thailand. Het OM had elf jaar cel tegen de man geëist, maar de rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is.

De Nederlander woonde met zijn Maleisische vrouw Rose Sulaiman in het zuidwesten van Thailand. In november 2007 verdwijnt Rose, nadat ze heeft gezegd dat ze naar haar moeder in Maleisië gaat. Volgens de moeder heeft haar dochter op de avond van haar verdwijning in paniek gebeld en gezegd 'als ik er over drie dagen niet ben, bel dan de politie.'

Maar volgens Den D. is zijn vrouw boos richting haar moeder vertrokken, na een woordenwisseling met hem. Een jaar later werd haar lichaam gevonden in een beerput naast het huis waar ze met Bert den D. woonde. Omdat het zo lang geduurd heeft kan er geen doodsoorzaak meer worden vastgesteld. De verdachte was op dat moment al met zijn zoontje vanuit Thailand via Spanje naar Nederland vertrokken. Eind 2016 werd de Benthuizenaar aangehouden nadat Thailand had gevraagd aan de Nederlandse staat om de strafzaak over te nemen. Den D. ontkent iets met de zaak te maken te hebben.

Geen bewijs volgens rechtbank

Volgens het OM staat vast dat Rose om het leven is gebracht en is Den D. de enige persoon die dat gedaan zou kunnen hebben. De rechter stelt dat er geen bewijs is voor de manier waarop Rose is omgekomen en dat er geen bewijs is dat Den D. erbij betrokken was.

Justitie gelooft het verhaal van Den D. niet en vindt het verdacht dat hij de vermissing van zijn vrouw nooit heeft gemeld, maar doodleuk met zijn zoontje is vertrokken. Volgens het OM heeft hij Rose gewurgd en in de beerput gegooid. De beerput was dichtgemetseld, volgens justitie een duidelijke aanwijzing dat het geen ongeluk is geweest.