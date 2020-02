Haagse Tim Akkerman speelt Jezus in The Passion

De Haagse artiest Tim Akkerman zal Jezus spelen in de tiende editie van The Passion. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt in het TV-programma Op1. Het muziekspektakel vindt plaats op 9 april en is een moderne vertelling van de laatste uren van Jezus. Dit jaar staat The Passion in het teken van 75 jaar bevrijding.

Naast de voormalige zanger van Di-rect in de rol van Jezus, wordt Maria gespeeld door Trijntje Oosterhuis. Judas zal gespeeld worden door Soy Kroon. De rol van Pilatus wordt vertolkt door Roué Verveer en Petrus wordt gespeeld door Jan Kooijman. Johnny de Mol is dit jaar verteller van het verhaal.

De Haagse artiest is niet de eerste regiogenoot die in The Passion speelt. Zo gingen de Ter Aarse zanger en acteur Tommie Christiaan in de rol van Jezus en de Alphense rapper Brainpower in de rol van Petrus hem al voor. In 2013 vond The Passion plaats in Den Haag. Dit jaar zal het muziekspektakel neerstrijken in Roermond.

Drukke tijden in symbolisch jaar

Het zijn sowieso drukke tijden voor Tim Akkerman. De voormalige zanger van Di-rect tourt sinds 2014 met zijn vaste band ‘The Ivy League’ door heel het land. Daarnaast is 2020 voor Akkerman een symbolisch jaar. Zo zit hij precies twintig jaar in het vak en is hij tien jaar onder zijn eigen naam bezig. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe single 'The Road'. Een lied over de paden die we als mens gaan en waarbij verschillende kruispunten, hoogte en dieptepunten onze levens tekenen.