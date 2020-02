Tim Akkerman speelt Jezus in The Passion: 'Mijlpaal in muzikale carrière'

De Haagse artiest Tim Akkerman zal Jezus spelen in de tiende editie van The Passion. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in het TV-programma Op1. Het muziekspektakel vindt 9 april plaats in Roermond. Het is een moderne vertelling van de laatste uren van Jezus. Dit jaar staat The Passion in het teken van 75 jaar bevrijding.

'Dit is een onwijze eer', vertelt Akkerman. 'Ik zat op het puntje van mijn stoel toen ik gevraagd werd. Dit is een mijlpaal in mijn muzikale carrière.'

Toch heeft hij wel even getwijfeld voordat hij de rol aannam. 'Het is een grote rol. Je moet iets hebben met het Paasverhaal en ik ben niet religieus opgevoed', legt de Haagse zanger uit. 'Ik had dus wel een paar vragen. Maar ik ben gerustgesteld. Ik heb me ingelezen in wat het Paasverhaal inhoudt en waar het vandaan komt. Maar dit is een verhaal dat op zich staat: iemand staat op om iets te veranderen in de wereld.'

Filmisch ingekleurd

Volgens Akkerman zit er veel muziek in de nieuwste editie van The Passion. 'Eric van Tijn heeft het heel filmisch ingekleurd. Ik denk dat dit een heel mooie editie gaat worden.'

Naast Akkerman in de rol van Jezus wordt Maria gespeeld door Trijntje Oosterhuis. Judas zal gespeeld worden door Soy Kroon. De rol van Pilatus wordt vertolkt door Roué Verveer en Petrus wordt gespeeld door Jan Kooijman. Johnny de Mol is dit jaar verteller van het verhaal.

Duet

Met Oosterhuis in de rol van Maria ligt het voor de hand dat Akkerman een duet met haar gaat doen. 'Die gaat er komen, ja', knikt Akkerman. 'Een ontzettend mooi liedje gaan we doen en die scene is heel heftig.'

De Haagse artiest is overigens niet de eerste regiogenoot die in The Passion speelt. Zo gingen de Ter Aarse zanger en acteur Tommie Christiaan in de rol van Jezus en de Alphense rapper Brainpower in de rol van Petrus hem al voor. In 2013 vond The Passion plaats in Den Haag. Dit jaar zal het muziekspektakel neerstrijken in Roermond.

Drukke tijden in symbolisch jaar

Het zijn sowieso drukke tijden voor Tim Akkerman. De voormalige zanger van DI-RECT tourt sinds 2014 met zijn vaste band ‘The Ivy League’ door heel het land. Daarnaast is 2020 voor Akkerman een symbolisch jaar. Zo zit hij precies twintig jaar in het vak en is hij tien jaar onder zijn eigen naam bezig. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe single 'The Road'. Een lied over de paden die we als mens gaan en waarbij verschillende kruispunten, hoogte en dieptepunten onze levens tekenen.