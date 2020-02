Bijstandsgerechtigden en kwetsbare jongeren richting baan dankzij Energie Academie

Bij de Energie Academie worden deze mensen opgeleid voor werk in onder meer de energiesector, de bouw en de sector vervoer en logistiek. Met name de omschakeling van fossiele naar duurzame energie - de zogenoemde energietransitie - levert de komende jaren veel werk op. Bouw- en installatiebedrijven komen nu vele handjes te kort, terwijl er duizenden mensen in de bijstand zitten. Alleen al in Den Haag zijn dat er 25.000, terwijl er per jaar 3000 tot 5000 banen in de energietechniek bij komen.

Premier Mark Rutte sprak in de Energie Academie met onder andere Adis uit Eritrea. I Foto: Omroep West

Het oprichten van de Energie Academie komt voort uit de sectordeal Bouw & Techniek en Energiesector die de gemeente Den Haag in juni sloot. Dit akkoord zou honderden banen moeten opleveren voor bijstandsgerechtigden.

Rondleiding

Bij de Energie Academie worden in twee jaar tijd 560 werkzoekenden klaargestoomd voor een baan of een vervolgopleiding. Dit gebeurt via een praktijkgericht leerwerktraject van een aantal maanden. De Energie Academie koppelt werkzoekenden aan werkgevers en biedt een baangarantie.

Het werk wordt in beeld gebracht. I Foto: Omroep West

Premier Rutte kreeg woensdag een toelichting op het initiatief en werd samen met de wethouders Bert van Alphen en Liesbeth van Tongeren rondgeleid door de opleidingsruimte. Rutte sprak daar onder andere met Adis. ' Ik vluchtte als 16-jarige jongen uit Eritrea, met een overvolle boot', vertelde hij de premier. Veel mensen verdronken, hijzelf overleefde de tocht maar net. Hij is blij met de Academie waar hij een beroep kan leren en waarmee hij aan een baan kan komen.

