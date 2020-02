Politieman Donovan A. 'wist niks van witwassen'

Politieman Donovan A. zegt dat hij niet wist dat er geld werd witgewassen via een bedrijf waar hij mede-aandeelhouder van was. Dat bedrijf is het middelpunt in het grote politie-onderzoek naar spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg. A. zegt dat hij alleen bij het bedrijf betrokken was om een app te ontwikkelen.

Volgens A. was hij in het bedrijf, Alpha Business Solutions (ABS), gestapt om de twee andere aandeelhouders te helpen met een app. Toen die niet van de grond kwam en de andere twee ruzie kregen met elkaar wilde A. uit het bedrijf stappen. 'Maar ik kreeg niet voor elkaar dat ik mezelf als aandeelhouder kon laten uitschrijven, omdat één van de andere aandeelhouders niet mee wilde werken,' zo vertelde A. woensdag tegen de Haagse rechtbank.

Die andere aandeelhouder, Satishkoemar F., staat donderdag voor de rechter. Volgens Anthony van H., die woensdag samen met Donovan A. voor de rechtbank verscheen, is F. de kwade genius in het hele verhaal. 'Hij schoof zonder dat wij het wisten zijn appartementen in Ypenburg van zijn eigen bv in ABS.'

Spookbewoning

De twee verdachten maken onderdeel uit van een groep verdachten die terecht staan voor het witwassen van geld door middel van spookbewoning in Ypenburg. In 22 appartementen verbleven mensen die niet op dat adres stonden ingeschreven, terwijl de officiële huurders ergens anders woonden. In maart vorig jaar deed de politie op in totaal 35 locaties invallen, waarbij achttien mensen werden aangehouden. Er werden miljoenen euro's aan contant geld in beslag genomen. Zo vond de politie zes miljoen euro in het hoofdbord van een bed. Tegen drie andere verdachten werden eerder deze week al celstraffen van vier en 5,5 jaar geëist.

De rechtbank hield Donovan A. een getuige-verklaring voor waarin een betrokkene zegt dat A. zich wel degelijk met de huurcontracten bemoeide. 'Dat is gewoon onzin', reageerde A., die volhield dat hij niks van de contante betalingen wist.

Tonnen contant

Anthony van H. wist daar wel van. Hij schoot soms de huur voor van een aantal appartementen voor F. en kreeg het geld dan later contant terug. 'Ik was niet zo voor al dat contante geld, maar ja, het is wel een wettig betaalmiddel.'

De rechtbank merkte op dat Van H. de afgelopen jaren wel heel veel contant geld had gestort. 'Dat waren erfenissen van mijn vader en een tante, en verder wat ik verdiende met antiekhandel', zo zei hij. Maar dat verklaarde volgens de rechtbank maar vier ton, terwijl er zes ton was gestort. Van H.'s. poging om ook die resterende twee ton bij elkaar te rekenen strandde bij 130.000 euro.

Informatie doorspelen

A. wordt ook nog verdacht van het lekken van informatie uit de politiesystemen. Hij zou onder meer informatie hebben opgezocht over mensen die elders in dit onderzoek opduiken, zoals Frankie B., de man die maandag terecht stond. Volgens A. heeft hij beroepshalve mensen opgezocht, in de tijd dat hij nog als straatagent werkte. Of B. daar ook bij was, wist hij niet meer.

Dat er een foto van een kopie van de ID-kaart van B. op zijn privé-telefoon stond, kon hij zich niet herinneren. 'Het was gebruikelijk om in die tijd, 2014, 2015, je privé-telefoon te gebruiken voor dat soort zaken', zo vertelde A. Dat hij ooit informatie zou hebben gelekt, ontkende hij.

Zaak nog niet voorbij

De eis tegen verdachten A., Van H. en F. volgt op vrijdag. De zaak gaat ook nog verder op maandag, met de pleidooien van de advocaten.