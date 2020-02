Binckhorst krijg plek voor scholen, maar heeft stankprobleem door asfaltfabriek

De gemeente Den Haag heeft twee plekken gevonden waar scholen komen op de Binckhorst. Aan de Maanweg, bij de grens met Voorburg, en in het toekomstige Junopark bij de Trekvliet is daarvoor ruimte gereserveerd. De bedoeling is dat de grote scholenkoepel Lucas Onderwijs op de laatste plek een basisschool krijgt. Tegelijkertijd blijkt dat er grote problemen zijn door de aanwezigheid van de asfaltfabriek.

De laatste tijd was er in de Haagse gemeenteraad onrust ontstaan over de ontwikkelingen op de Binckhorst. Daar worden in de nabije toekomst 5.000 woningen gebouwd. Een aantal politieke partijen, zoals D66, vreest echter dat belangrijke voorzieningen als sportvelden en scholen worden vergeten. Daardoor zou, stellen ze, een doodse, saaie wijk ontstaan.

Wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) schrijft echter woensdagmiddag dat er vergevorderde plannen zijn voor de bouw van scholen. Dat gebeurt op de grond die de gemeente in de Binckhorst in bezit heeft. In het gebied moeten een middelbare school en een basisschool komen, stelt hij. Met de schoolbesturen is ook afgesproken dat die er zelfs al kunnen komen voordat de leerlingen er zijn. De wethouder maakt ook duidelijk dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor andere voorzieningen als zoals sportscholen of huisartsenposten. Dat moet 'de markt' doen.

Geen parkeervergunningen

Revis stuurde donderdag de laatste stand van zaken over de ontwikkelingen naar de gemeenteraad. 'De Binckhorst is een verrassend deel van onze stad. Een kasteeltje, grootschalige bedrijvigheid, makers, culinaire hoogtepunten en de eerste pioniers die hier al wonen, je vindt het er allemaal. Het is een gebied met enorme potentie, vlakbij de binnenstad', stelt de wethouder. En hij maakt ook duidelijk dat het stadsbestuur 'grote ambities' heeft voor het gebied. Het moet 'een stadsentree met internationale allure' worden, van groot belang ook voor de economie, een prettige plek om te wonen en 'proeftuin voor duurzaamheid en vergroening'.

Mede vanwege dat laatste punt gaan er bijzondere regels gelden voor parkeren. Het is de bedoeling dat bewoners en bezoekers zoveel mogelijk gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Met het Rijk heeft de gemeente al een paar afspraken gemaakt over de financiering daarvan. Als mensen toch gebruik willen maken van een auto, dan moeten ze die op eigen grond parkeren, aldus Revis. Niet iedereen kan straks op straat parkeren. 'Er worden voor de adressen in de Binckhorst geen parkeervergunningen uitgegeven.' Mensen mogen er alleen laden- en lossen en iemand afzetten op een speciale strook. Verder komen er parkeergarages.

Asfaltfabriek geeft stank

Een complicatie bij het bouwen op de Binckhorst is de aanwezigheid van de asfaltfabriek, de Haagse Asfalt Centrale (HAC) aan de Zonweg. Uit berekeningen van een van de ontwikkelaars die in het gebied wil bouwen, blijkt dat deze voor geuroverlast zorgt. Uit verder onderzoek bleek dat de uitstoot zelfs buiten de geldende normen valt. Daarom moet de schoorsteen van de fabriek worden verhoogd. Dat biedt echt nog steeds niet een oplossing voor woningen op een hoogte boven de zeventig meter. In sommige delen van de Binckhorst moeten die worden voorzien van een aangepast ventilatiesysteem 'om te borgen dat er in de woningen geen sprake zal zijn van geuroverlast'.

Toch heeft dat in de praktijk nog wel gevolgen. Er zijn al twee bouwplannen gemaakt voor complexen die hoger zijn dan zeventig meter en helemaal niet kunnen doorgaan vanwege de geur van de asfaltfabriek. Revis: 'In overleg met de initiatiefnemers zal gesproken worden over aanpassing van de plannen'.

Consequenties

Het verhogen van de schoorsteen van de fabriek heeft ook nog andere consequenties. Het zorgt ervoor dat de geur mogelijk nog in een wijdere omgeving is te ruiken. 'Echter, door de verhoging bestaat ook meer kans op 'verdunning' zodat de concentraties afnemen. De gekozen oplossing blijft binnen het provinciaal beleid en binnen wettelijke normen', stelt de wethouder.

Tijdens een vergadering in een commissie van de gemeenteraad maakte de wethouder recent bekend dat hij ook wil onderzoeken of een complete verplaatsing van de HAC mogelijk is. Dat staat ook in het coalitieakkoord dat VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA in december sloten. Dit ziet hij nog steeds als de beste oplossing, omdat er dan ook nog eens meer woningen kunnen worden gebouwd.

