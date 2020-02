Woningnood in Katwijk: gemeente Katwijk wil 600 woningen extra bouwen

De gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Milieu en Wonen zijn al jaren in gesprek over woningen op vliegveld Valkenburg. In een debat in de Tweede Kamer op 29 januari heeft minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven (D66) laten weten dat het uitstel veel te lang heeft geduurd en de gemeente snel moet beginnen met de bouw op het terrein.

De gemeente vindt dat ook. 'Snel woningen bouwen is absoluut noodzakelijk, er is grote woningnood’, aldus de wethouder van Stedelijke Ontwikkeling en Wonen, Gerard Mostert. 'Met name mensen met een middeninkomen, zoals de juf, de agent en de verpleegkundige, kunnen nauwelijks een betaalbare woning vinden.' Het Rijksvastgoedbedrijf geeft echter aan dat vanwege de hoge grondprijs er meer duurdere woningen moeten komen om geen verlies te draaien.

Nieuw voorstel

Het College van Katwijk komt daarom woensdag met een plan om alle partijen tevreden te houden. De wethouder geeft aan dat de gemeente bereid is om 600 extra woningen te bouwen, bovenop de geplande 5.000 van het originele plan. 'Dan heeft het Rijksvastgoedbedrijf de door hen gewenste grondopbrengst, wij de benodigde huizen voor de middeninkomens en het Rijk ziet nog eens 600 extra woningen in de statistieken terug', aldus de wethouder.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat er in het voorstel rekening gehouden is met de beschikbare ruimte in het gebied. Hoe het gebied er precies uit gaat zien met 600 extra woningen is echter nog onduidelijk. De gemeenteraad van Katwijk en de andere betrokken partijen moeten nog akkoord gaan met het plan van het college.