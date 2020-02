OM richtte zijn pijlen eerst op één Haagse wethouder

Het corruptieonderzoek op het Haagse stadhuis begon in eerste instantie met één wethouder, vermoedelijk de inmiddels ex-wethouder Richard de Mos. Dat valt op te maken uit stukken die Omroep West en de NOS bij het Openbaar Ministerie (OM) via een zogeheten Wob-verzoek hebben opgevraagd. Kennelijk kwam Rachid Guernaoui pas later in beeld. Zolang het strafrechtelijk onderzoek loopt, wil het OM hier niet op reageren.

Op 1 oktober 2019 valt de rijksrecherche de huizen en werkkamers van De Mos en Guernaoui binnen. Het OM verdenkt de mannen, beide van Hart voor Den Haag/Groep de Mos van corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De verdachten ontkennen.

Het onderzoek zou in 2018 zijn begonnen. Tot in elk geval 11 juli 2019 heeft justitie slechts één wethouder op de korrel. Dat blijkt uit de mails en documenten die Omroep West heeft gekregen over de Haagse zaak door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.

Eén wethouder

De inhoud van veel documenten is weggelakt, omdat het volgens justitie het strafrechtelijke onderzoek zou kunnen schaden. Duidelijk is wel dat Gerrit van der Burg, de topman binnen het OM, op dinsdag 9 april om 7.21 uur een vertrouwelijke mail ontvangt. Hierin wordt gesproken over slechts één wethouder, in enkelvoud dus.

'Goedemorgen Gerrit, hierbij de update inzake de wethouder.' Diezelfde dag ontvangt hij ook een memo over een formeel overleg met de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus met daarin als agendapunt: 'Gevoelige zaak wethouder (onderzoek…)'

'De zaak van de wethouder'

Ook een paar weken later gaat het nog steeds om één wethouder. In een memo van 30 april 2019 staan verschillende onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens een gesprek met de minister. Een van die onderwerpen blijkt 'de zaak van de wethouder.'

Ten slotte krijgt Van der Burg via de mail op 11 juli 2019 om 10.43 uur nog de volgende update van een collega. 'Ha Gerrit, Voor volledigheid nog korte terugkoppeling stand van zaken in (dan is een klein deel weggelakt, red.) (wethouder).’

Twee losstaande zaken

In een reactie laat Peter Plasman, advocaat van De Mos, het volgende weten: 'Ik heb begrepen dat de zaken van de collega-wethouders deels los van elkaar staan.' Deze conclusie deelt Job Knoester, de advocaat die Rachid Guernaoui bijstaat: 'Het is niet voor niets dat de betrokkenen niet gezamenlijk optrekken. Zo treden ze ook niet gezamenlijk naar buiten.'

Tot ongenoegen van de verdachten hebben zij nog niet het complete strafdossier gekregen. Plasman: 'Mijn cliënt wil met name graag weten waar de verdenking concreet op is gebaseerd zodat hij zich kan verdedigen. Op dit moment hebben we enkel een summier aanvangsproces-verbaal ontvangen.' Knoester: 'Mijn cliënt en ik hebben, na continu aandringen bij justitie, inmiddels iets meer. Maar ik vind het ongepast en ongehoord. Sinds oktober ligt het leven van mijn cliënt volledig overhoop. Op basis van de stukken die wij nu hebben, snap ik werkelijk niet waarom.'

