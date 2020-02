Angstige hond met zak hondenvoer gedumpt op straat

'Bij aankomst zagen wij dat de hond trilde, zeer angstig en moeilijk benaderbaar was', zegt de politie woensdag. Medewerkers van de dierenambulance hebben het dier samen met de agenten gevangen en meegenomen naar een warm verblijf.

Het is onduidelijk van wie de hond is en wie haar heeft achtergelaten. 'We hebben helaas nog geen chip bij haar kunnen ontdekken', laat Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. weten. Vermoedelijk is het een kruising tussen een labrador en een stafford. Het dier is bruin, vrij mager en heeft een witte vlek op de borst.

Eigenaar

In de hoop de eigenaar te vinden, doen de politie en de dierenambulance een oproep. Mensen die de hond herkennen of weten wie het baasje is, krijgen het verzoek dat zo snel mogelijk te laten weten. Bewoners van het Westeinde hadden in ieder geval niet het idee dat het dier uit de buurt kwam.